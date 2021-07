Päivän diili: Samsungin 28-tuumainen 4K-näyttö nyt 199 eurolla

Samsungin 4K-resoluutiolla toimivaa näyttöä myydään nyt juuri alle 200 euron.

Päivän diili

Samsungin U28E590D -näyttöä saa nyt alennettuun hintaan 199 eurolla eli noin 50 euroa normaalia edullisemmin.Kyseinen näyttö on kooltaan 28 tuumaa ja siinä käytetään TN-paneelia. Käytössä on 4K resoluutio eli 3840 x 2160. Liitännät hoituvat kahden HDMI 2.0 -portin ja DisplayPortin avulla. Näytön voi VESA 75 x 75 -kiinnityksellä kiinnittää vaikka seinälle, jos mukana tuleva jalusta ei ole riittävän hyvä.Tarjous löytyy Jimmsiltä. Tuote on poistomyynnissä.