Steamin Televisiotila korvataan Steam Deckin käyttöliittymällä

Valve julkaisi hiljattain julkaisi hiljattain Steam Deck -PC-pelilaitteen Linuxiin perustuvalla SteamOS 3.0 -käyttöjärjestelmällä sekä uudella Steam-käyttöliittymällä. Nyt Valven työntekijä on kertonut Steamin keskustelupalstalla , että vastaava käyttöliittymä tulee korvaamaan nykyisen Televisiotilan (Big Picture).

Tältä näyttää Steam Deckin käyttöliittymä.

Televisiotila on Steamin käyttötapa, joka on suunniteltu television ja peliohjaimen yhteiskäyttöön. Tämä käyttöliittymä kattaa koko näytön. Televisiotilan saa päälle Steam-ohjelman oikeassa yläkulmassa näkyvästä "Televisiotila"-painikkeesta.Sen käytettävyys on kuitenkin jäänyt hieman jälkeen, joten on kohtuullisen järkevää tuoda uusi versio myös tietokoneille.Steam Deckin käyttöliittymä on suunniteltu ohjattavaksi tateilla, kosketusalustalla, kosketusnäytöllä sekä hiirellä ja näppäimistöllä.Uuden käyttöliittymän saapumiselle ei ole vielä annettu aikataulua.