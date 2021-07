Windows 11 käyttää oletuksena tummaa tilaa

Tummasta tilasta on tullut viimeisen parin vuoden aikana nopeasti todella suosittu tapa käyttää tietokonetta ja kännyköitä. Androidilla ja iPhonella tumma tila alkaa olemaan monella ensimmäisenä päälle kytkettävä asia uutta puhelinta käyttöönotettaessa. Nyt Microsoft pistää paremmaksi: tuleva Windows 11 käyttää tummaa tilaa oletuksena.

Windows 11 käyttöönoton yhteydessä käytössä on siis automaattisesti käyttöjärjestelmän tumma tila, joka kertoo myös muille sovelluksille, että niiden pitäisi käyttää tummaa teemaa - jos ne sellaista tukevat.Tummasta tilasta on käytännössä kaksi isoa hyötyä: se rasittaa silmiä vähemmän, etenkin hämärässä näyttöä tuijotettaessa. Toisekseen tumma tila auttaa säästämään laitteen akkua, mikäli näyttö on OLED-tekniikalla toteutettuMicrosoft vihjasi tulevasta noin 30 minuutin kohdalla videolla , jossa kerrotaan Windows 11 panostuksista etätyöhön.