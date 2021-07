Steam Deck näyttää kiinnostavan - toimitukset tapahtuvat vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä

64 GB, 419 euroa

Steam Deckin saatavuus Suomessa.

Kysyntä oli heti suurta ja tämä johti laajoihin ongelmiin Steam-kauppapaikassa. Vain harvat saivat tilauksensa heti läpi, kun suurelle osalle näytölle ponnahti erilaisia virheilmoituksia. Tilauksessa käytetään varausjärjestelmää.Steam Deckistä löytyy kolme vaihtoehtoa:Valve aloittaa laitteen toimitukset joulukuussa eli sopivasti joulumarkkinoille. Suuri kysyntä on kuitenkin venyttänyt toimitusaikoja selvästi.Suomen tilanne saatavuuden osalta tällä hetkellä on Q1 2022 eli tammi-maaliskuu jokaisen version kohdalla.Sosiaalisen median ja esimerkiksi Reddit-käyttäjien kommenttien mukaan joillekin saatavuudeksi on ilmoitettu vasta Q2 2022 eli tuotetta saattaa joutua odottamaan lähes vuoden.Tällä hetkellä siis näyttää, että Steam Deck tulee kärsimään samoista saatavuusongelmista kuin esimerkiksi uudet PlayStation- ja Xbox-konsolit.Käsikonsoli on vuoden 2021 aikana hankittavissa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopan unionissa ja Isossa-Britanniassa. Valve kertoo laajentavansa saatavuutta vuoden 2022 aikana.