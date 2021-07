Valve julkaisi 419 euron kannettavan Steam Deck -pelilaitteen

Valve julkaisi kannettavan Steam Deck -laitteen, jonka avulla on mahdollista pelata PC-pelejä.

Laitteen hinnat alkavat 419 eurosta. Tällä hinnalla saa 64 gigatavua eMMC-tallennustilaa. 549 eurolla saa nopeampaa NVMe SSD-tallennustilaa 256 gigatavua sekä kantolaukun. 679 eurolla puolestaan saa 512 gigatavua tallennustilaa. Jokaiseen malliin saa lisää tallennustilaa muistikortilla.Toimitukset aloitetaan joulukuussa.Suorituskyvyn osalta laitteessa luotetaan AMD:n rautaan. LPDDR5 RAM-muistia on 16 gigatavua. Tehojen luvataan riittävän pyörittämään viimeisimpiä AAA-pelejä.Etupuolella on 7-tuumainen 1280 x 800 resoluutiota käyttävä kosketusnäyttö 60 hertsin virkistystaajuudella ja 400 nitin kirkkaudella.Näytön kummaltakin puolelta löytyy useita painikkeita. Tattien lisäksi löytyy kaksi kosketusta tukevaa alustaa, liipaisinpainikkeet sekä muita painikkeita. Laitteessa on myös kaksi kaiutinta, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä ja USB-C -portti.Lisäksi langattomasti voi yhdistää kuulokkeet Bluetooth 5.0:n avulla.Valve lupaa akun riittävän 2 - 8 tunniksi pelistä riippuen.Ohjelmistona toimii Linuxiin perustuva SteamOS 3.0, joka pyörittää Steam-pelejä. Ohjelmisto tukee muun muassa Steamin keskustelua ja pilvitallennusta. Lisäksi pelejä voi tarvittaessa suoratoistaa PC:ltä Steam Deckille.IGN sai mahdollisuuden tutustua laitteeseen etukäteen.Lisätietoa laitteesta saa täältä