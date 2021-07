Windows 365. mullistaako se käyttöjärjestelmät, vihdoin?

Microsoft julkisti täysin selaimessa pyörivän kokonaisen käyttöjärjestelmän, Windows 365:n. Omien tietokoneiden katoamisesta on kohkattu jo 1990-luvulta lähtien, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että visio on muuttumassa todellisuudeksi, kun

Uusi Windows 365 on tarkoitettu tässä vaiheessa yrityskäyttöön, mutta vaikuttaa jo konseptina mielenkiintoiselta. Microsoftin mukaan työpöytä käynnistyy välittömästi käytettäväksi, käyttipä sitä sitten Windows-tietokoneen selaimella, Linuxin kautta, iPadilla tai Android-kännykällä. Työpöytä muistaa myös "tilansa" eli kun etäyhteys suljetaan työpäivän päätteeksi, voi työntekijä vilkaista Windowsin työpöytäänsä kännykän ruudun kautta kotimatkallaan, jos jotain unohtui kesken. Microsoftin mukaan käyttöjärjestelmä "boottaa" täyteen toimintaan käytännössä välittömästi.Windows 365 on ajateltu nimenomaan yrityksiä ajatellen, mutta myös pieniä yrityksiä huomioiden. Palvelu on kuukausimaksupohjainen ja julkaistaan 2.8.2021. Hinnoittelu paljastetaan julkaisun yhteydessä.Käyttäjä voi valita etätietokoneekseen erilaisia vaihtoehtoja: alimmat tarjolla olevat pilvi-PC:t ovat yhden suorittimen, 2GB RAM-muistin ja 64GB tallennustilan ratkaisuja, mutta tehokäyttöön on tarjolla myös 8 suorittimen, 32GB RAM-muistin ja 512GB tallennustilan ratkaisuja. Erilaisia kokoonpanoja tulee aluksi tarjolle 12 erilaista, joiden välillä asiakas voi lennosta vaihtaa, jos suorituskykyä ei olekaan tarpeeksi - tai sitä tuntuu olevan liikaakin.Sinänsä etäkäytettävän työpöydän konseptissa ei ole hirvittävästi mitään uutta, edes Microsoftin näkökulmasta: yhtiö on tarjonnutalla etäkäytettäviä työpöytiä jo pitkään ja useat kilpailevat yhtiöt ovat tarjonneet nekin etäkäytettäviä Windowseja jo vuosien ajan.Microsoft uskoo joustavuuteen konseptissaan: kesätyöntekijöille voidaan hankkia kesän ajaksi etä-Windows, eikä erillisiä rautatarpeita ole, kun toimistoissa olevissa tietokoneissa ei säilytetä mitään muuta kuin etäyhteyteen vaadittavat ohjelmistot, jokaisen työntekijän varsinaisen tietokoneen ollessa pilvessä. Microsoft myös huolehtii etäkoneiden ylläpidosta ja päivityksistä, joten isompien yhtiöiden tietohallinnon kustannukset voivat laskea merkittävästi virtualisoinnin ansiosta.Saman konseptin ympärillä on ollut hypeä jo yli 20 vuoden ajan. Yksi suurimmista tietokonealan sodista - ja hypeistä - nähtiin 90-luvun lopulla, kun silloinen Microsoftin päävastustaja,kehitti-kokonaisuuden. Network Computer eli tuttavallisemmin NC, oli Oraclen visio siitä, miten työpöydillämme lojuisi vain suhteellisen vaatimattomalla raudalla varustettu tietokone ja varsinainen ohjelmien suoritus tapahtuisi verkon toisessa päässä, josta kaikki käyttö vain lähetettäisiin videokuvana loppukäyttäjän koneelle.Homma kaatui lopulta moneen seikkaan, joista vähäisimpänä ei varmastikaan ollut se, että vielä 1990-luvun lopulla verkon pääasiallinen kytkeytymistapa olivat 56k modeemit. Myöskin Windowsin ylivalta ja Oraclen haave kilpailevan työpöytäympäristön tuomisesta sen tilalle kaatoivat NC:n suosion nopeasti historian sivujuonteeksi.Mutta tietokoneiden etäkäyttö on sittemmin vaivihkaa hiipinyt yhä tavallisemmaksi tavaksi käyttää myös graafisia käyttöjärjestelmiä - komentorivipohjaiset UNIX/Linux-käyttöjärjestelmäthän ovat sitä ajatellen jo suunniteltujakin. Ja viimeistään viime vuodet ovat olleet iso loikka etäyhteyksien käytettävyyden kannalta, kun sekä Microsoft ettäjaovat todistaneet miten myös raskaimmat videopelit pyörivät parhaimmillaan erittäin jouhevasti etäyhteyksien yli.Fyysisesti sellaista käyttöjärjestelmää kuin Windows 365 ei siis tietenkään ole olemassa, vaan etäyhteyden yli käytettävä Windows on joko Windows 10 tai Windows 11, riippuen asiakkaan valinnasta.