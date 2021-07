Razer julkaisi usealla alustalla toimivat langattomat Barracuda X -pelikuulokkeet

Razer julkaisi langattomat Barracuda X -pelikuulokkeet, jotka toimivat tietokoneella, PlayStationilla, Nintendo Switchillä ja Android-laitteilla. julkaisi langattomat-pelikuulokkeet, jotka toimivat tietokoneella, PlayStationilla, Nintendo Switchillä ja Android-laitteilla.

Kuulokkeiden suositushinta on 99 euroa ja ne ovat saatavilla heti.Kuulokkeiden langaton yhteys on toteutettu USB-C -liitännällä toimivalla sovittimella. Mukana tulee myös lisäjohto USB-A -liitännällä, joka mahdollistaa yhdistämisen laitteisiin, joissa ei ole USB-C -liitäntää.Bluetooth-yhteyttä kuulokkeissa ei ole. Langallisesti kuulokkeita voi käyttää 3.5 mm:n liitännän avulla, sillä kuulokkeista löytyvää USB-C -liitäntää käytetään vain lataukseen.Langattomassa käytössä virtaa luvataan riittävän jopa 20 tunniksi.Näissä kuulokkeissa ei ole monista muista Razerin laitteista tuttua RGB-valaistusta, eivätkä kuulokkeet tarvitset Razerin Synapse -ohjelmistoa toimiakseen.Äänestä vastaa Razer TriForce 40 mm:n elementit. Windows-tietokoneella käytettäessä pääsee hyödyntämään tilaääntä. Kuulokkeissa on irrotettava mikrofoni.Barracuda X -kuulokkeet painavat 250 grammaa. Kuulokkeissa hyödynnetään kangasta ja keinonahkaa. Razerin mukaan kuulokkeet sopivat käytettäväksi sisällä ja ulkona.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä