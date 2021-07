AOC julkaisi 15,6-tuumaisen kannettavan näytön, jonka voi liittää tietokoneeseen sekä USB-A:lla että USB-C:llä

AOC laajensi I1601P -mallilla. laajensi kannettavien lisänäyttöjen valikoimaa 15,6-tuumaisella-mallilla.

Näytössä hyödynnetään IPS-paneelia ja kuva tarjotaan käyttäjälle Full HD -resoluutiolla. Virkistystaajuus on perinteinen 60 hertsiä ja kirkkaus yltää 220 nitiin.I1601P:tä voidaan käyttää sekä vaaka- ja pystyasennossa. Sen näyttövalikkoa voi käyttää sekä fyysisillä painikkeilla että tietokoneelle asennettavalla i-Menu-ohjelmistolla, jolla näytön kääntötoiminto voidaan ottaa käyttöön.Näytössä on harmaa alumiininen tausta ja ohuet mustat kehykset. Mukana toimitettava SmartCase-suojakotelo suojaa näyttöä naarmuilta tien päällä, ja sitä voi käyttää myös kokoontaitettavana jalustana. Näyttö painaa 800 grammaa, joten sitä on helppo kuljettaa mukana olkalaukussa, repussa, lentokoneessa tai junassa.Näytön yhdistämisessä tietokoneeseen hyödynnetään DisplayLink-tekniikaa, jonka ansiosta näyttö voidaan liittää tietokoneeseen sekä USB-A:lla että USB-C:llä. DisplayLink-ohjaimet ovat tarjolla useille eri käyttöjärjestelmille, mukaan lukien Windows, macOS, Android, ChromeOS ja Ubuntu.I1601P on saatavilla elokuussa 2021. Suositushinta on 219 euroa.Lisätietoa näytöstä saa täältä