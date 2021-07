Philips julkaisi 49-tuumaisen 32:9 -kuvasuhteen 498P9Z -näytön

Philips julkaisi tehokäyttäjille suunnatun 49-tuumaisen 32:9 -kuvasuhteen 498P9Z SuperWide-näytön.



Näyttö on kooltaan 49 tuumaa. Siinä käytetään kaarevaa VA-paneelia 32:9 -kuvasuhteella ja 5120 x 1440 pikselin tarkkuudella. Työnteon lisäksi näyttö sopii pelaamiseen 165 hertsin virkistystaajuuden ja Adaptive-Sync-tuen ansiosta.



Näyttö on saanut DisplayHDR 400 -sertifikaatin. Kirkkaus yltää 550 nitiin asti. Eye Care -tekniikat, kuten FlickerFree, EasyRead ja Low Blue, tekevät näytön katsomisesta miellyttävämpää ja säästävät silmiä rasitukselta, väsyttävältä välkkymiseltä ja mahdollisesti haitallisilta sinisen valon aallonpituuksilta.



Liitäntöjen osalta löytyy yksi DisplayPort 1.4 -portti ja kolme kappaletta HDMI 2.0 -portteja. Lisälaitteita voi yhdistää näytön USB 3.2 -liitäntöjen avulla. Näytössä on MultiView-tekniikka ja sisäinen KVM-kytkin, jotka helpottavat useamman laitteen käyttämistä näytöllä.



Philips 498P9Z on saatavilla elokuussa 2021 alkaen 1149 euron suositushintaan.

