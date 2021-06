Windows 11 tuli kännyköistä tuttu, akkua säästävä ominaisuus

Windows 11 vaikutti aluksi pitkälti Windowsin kymppiversiolta, jonka päälle on napattu kasa macOS:n ulkoasua, on Vaikkavaikutti aluksi pitkälti Windowsin kymppiversiolta, jonka päälle on napattu kasa macOS:n ulkoasua, on esiversion jakelun alettua alkanut taustalta löytymään kaikkea mielenkiintoista uutta. Yksi tällainen ominaisuus on viime aikoina huippukännyköissä yleistynyt ominaisuus.

Windows 11 mahdollistaa näytön dynaamisen virkistystaajuuden vaihtelun, sen mukaan mitä ruudulla tapahtuu ja mitkä sovellukset ovat käytössä. Eli jos käytössä on vaikkapa 120 Hz virkistystaajuuteen pystyvä pelinäyttö, joka tukee virkistystaajuuden dynaamista vaihtamista, osaa Windows 11 ottaa siitä paljon irti.Käytännössä dynaamisella virkistystaajuuden vaihtelulla voidaan parhaimmillaan saavuttaa merkittävääkin virransäästöä, joka tuntuu tietysti ennenkaikkea läppäreiden akun keston pidentymisenä. Pelejä pelattaessa virkistystaajuutena käytettäisiin tietysti korkeinta taajuutta mitä tarjolla on, mutta vaikkapa videoita katsottaessa voitaisiin virkistystaajuus suhteuttaa katsottavan materiaalin kuvanopeuteen. Ja jos näyttö ja näytönohjain sen vain sallivat, voitaisiin virkistystaajuus laskea lähelle nollaa, kun näytöllä ei varsinaisesti tapahdu mitään.Tällä hetkellä dynaaminen virkistystaajuuden vaihtelu elitukee vain 60Hz ja 120Hz välillä vaihtelua ja sitä käyttävät vain muutamat Windows 11 sovellukset, mm. Microsoft Office sekä jotkut Adoben ohjelmistot. Microsoftin mukaan tuki DRR:lle laajenee ajan kanssa - samoin todennäköisesti virkistystaajuuksien vaihteluväli.Luonnollisesti DRR vaatii myös tuen näytönohjainten ja näyttöjen valmistajilta, mutta Microsoft on puheidensa mukaan kannustamassa laitevalmistajia ajurien päivitykseen, jotta DRR saadaan laajemmin käyttöön.