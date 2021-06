Päivän diili: Samsungin 24-tuumainen Full HD IPS -näyttö nyt vain 69 euroa

Samsungin 24-tuumaista peruskäyttöön sopivaa tietokoneen näyttö myydään nyt erittäin edullisesti.

Päivän diili

Samsung T35F 24" näytön hinta on nyt vain 69 euroa . Näyttö on ollut aiemminkin tarjouksessa, mutta tämä on alin hinta, jolla näyttöä on myyty.Kokoa löytyy 24 tuumaa ja siinä käytetään Full HD -resoluutiota 75 hertsin virkistystaajuudella. Näytössä hyödynnetään IPS-tekniikkaa.Liitännöistä löytyvät HDMI ja VGA. Jalusta tukee kallistusta. Sen voi myös irrottaa, sillä näyttö tukee VESA 100 x 100 -kiinnitystä.Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous on voimassa 4.7. asti.