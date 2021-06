Microsoft julkaisi ensimmäisen Windows 11 Insider Preview -version

Microsoft paljasti paljasti uuden Windows 11 -käyttöjärjestelmäversion hiljattain . Valmis versio kyseisestä käyttöjärjestelmä tulee saataville myöhemmin syksyllä, mutta nyt käyttäjät pääsevät halutessaan testailemaan ensimmäistä Windows 11 Insider Preview -versiota käyttöjärjestelmästä.

Tämän version myötä käyttäjät pääsevät käyttämään uutta aloitusvalikkoa, joka on nyt keskellä tehtäväpalkkia. Uudistus näkyy myös mm. ilmoituskeskuksessa, teemoissa, äänissä sekä uusissa widgeteissä.Käyttäjät pääsevät testaamaan myös uusia asetelmia, jotka mahdollistavat esimerkiksi kolmen ohjelman asettamisen vierekkäin samalle näytölle.Yksi Windows 11:n merkittävimmistä uudistuksista on kauppapaikka . Myös tämän ensimmäinen versio on nyt käyttäjien testattavissa.Lisätietoa uudistuksista saa Microsoftin blogikirjoituksesta