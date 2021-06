Logitechilta langalliset mintunväriset Logitech G335 -pelikuulokkeet

Logitech G335 -pelikuulokkeet. Samalla aiemmin julkaistu langaton Logitech G305 LIGHTSPEED -pelihiiri saa uuden mintun värityksen. Oheislaitteiden valmistaja Logitech julkaisi värikkääseen Logitech G Color Collection -tuoteperheeseen langalliset mintunväriset-pelikuulokkeet. Samalla aiemmin julkaistu langaton-pelihiiri saa uuden mintun värityksen.

"Viime syksynä julkaistu Color Collection oli pelaajien keskuudessa suurmenestys maailmanlaajuisesti", kommentoi Logitech G -tuotepäällikkö Ujesh Desai.

"Nyt uuden kuulokemallin myötä laajennamme väripalettia mintunvärisellä vaihtoehdolla, joka onkin yksi eniten toivottuja värisävyjä. Pirteä värimaailma yhdistettynä kevyeen ja säädettävään pantarakenteeseen sekä pehmeisiin korvakuppeihin tekee käytöstä miellyttävää pitkissäkin pelisessioissa."

Mustan, valkoisen ja mintun väreissä saatavissa Logitech G335 -kuulokkeissa on irrotettava pääpanta kuulokepehmusteita vastaavin värein. Panta on myös helposti pestävissä tai halutessaan vaihdettavissa toiseen väriin. Eri värivaihtoehtoja on kahdeksan. Lisäksi Logitechin valikoimasta löytyy viiden väri- ja muotovaihtoehdon setti mikrofonisuojuksia.Kuulokkeet painavat 240 grammaa. Ne hyödyntävät palkituista Logitech G733 -pelikuulokkeista tuttua muotoilua ja rakennetta. Kuulokkeissa on 40 millimetrin neodyymielementit ja ääntä voi hallita portaattomalla äänenvoimakkuudensäätimellä. Sankamikrofonin saa helposti mykistettyä pystyasentoon kääntämällä. Kuulokkeiden 3,5 millimetrin kuulokeliitännän myötä käyttö onnistuu monilla laitteilla.Mintunväriset Logitech G335 -pelikuulokkeet ja Logitech G305 LIGHTSPEED -pelihiiri ovat saatavana välittömästi 69 ja 59 euron suositushinnoin. Kahdeksalla eri värivaihtoehdolla saatavana olevat pääpannat ovat saatavana 9,99 euron suositushintaan. Mikrofonisuojat ovat saatavana 11,99 euron suositushintaan.Lisätietoa Logitech G Color Collection laitteista saa täältä