Kommentti: Näemme jatkossa miljoonia Windows 10 -zombeja saastuttamassa nettiä

Microsoftin kesäkuussa 2021 julkaisema Windows 11 on ehtinyt jo aiheuttaa ison määrän pöhinää teknologiayhteisössä. Eikä sinänsä mikään ihme, käyttöjärjestelmän ulkoasua on viilattu rankasti kaikkeen aiempaan verrattuna ja jopa suorituskyky on useiden arvioiden mukaan hypännyt merkittävästi eteenpäin. Valitettavasti kaikessa tässä on yksi iso kompastuskivi: Windows 11 laitevaatimukset.

Windows 10 - 78,9%

Windows 7 - 15,5%

Windows 8.1 - 3,4%

Windows 8 - 1,3%

Windows XP - 0,6%

Windows Vista - 0,3%

Microsoft on ainakin toistaiseksi asettanut tulevan Windows 11-käyttöjärjestelmän laitevaatimukset varsin hurjalle tasolle. Tietokoneen suorittimen pitää käytännössä olla korkeintaan muutaman vuoden vanha, samoin emolevyn. Tärkein kompastuskivi on Windows 11 vaatimus-tietoturvapiirin käytöstä - kyseistä piiriä ei löydy vanhemmista koneista lainkaan.Kun Microsoft julkaisi Windows 10 vuonna 2015, yhtiön tavoitteena oli siirtää käytännössä kaikki aiempia Windows-versioita käyttävät käyttäjät uuden käyttöjärjestelmän pariin. Yhtiö tarjosi ilmaista päivitystä käytännössä jokaiselle, joka sen vain halusi koneelleen asentaa. Tokihan sittemmin tilanne on vähän asettunut, mutta oppaamme siitä, miten Windows 7 saa päivitettyä ilmaiseksi Windows 10 toimii tietääksemme edelleenkin.Nyt on siis otettu selkeästi eri linja. Uuden käyttöjärjestelmän saavat vain uudehkoa rautaa käyttävät kuluttajat, muut jäävät käyttämään Windowsin kymppiversiota.Ongelma ei ole vielä mitenkään ajankohtainen, koska. Mutta tuon jälkeen...Vaikka monelle teknologiaa harrastavalle ajatus tuntuukin absurdilta, ovat ikivanhat tietokoneet pelottavan yleisiä netissä. Otetaan esimerkkinä tilastot viimeisen 12 kuukauden ajaltaArviot siitä, moniko tietokone maailmassa pyörittää Windowsin jotain versiota, vaihtelevat hieman arvioidan tahon mukaan, mutta konsensus on noin 2 miljardin tasolla. Joten, vaikka ylläolevat prosentit kuulostavatkin vanhempien Windowsien osalta pieniltä, paljastuu niiden takaa aika hurjia lukuja.Windows 7 kuluttajatason tuki loppui tammikuussa 2015, eli kuusi ja puoli vuotta sitten. Lista tiedetyistä seiskan tietoturva-aukoista alkaa olemaan jo pelottavan pitkä ja siitä huolimatta se on käytössä karkeasti arvioiden noin 300 miljoonassa tietokoneessa, jotka ovat kytkeytyneenä nettiin.Windows XP:n kuluttajatason tuki lakkasi huhtikuussa 2009 eli hulppeat 12 vuotta sitten. Myös laajennettu, yrityksille tarkoitettu maksullinen tuki lakkasi sekin vuonna 2014 eli seitsemän vuotta sitten. Siitä huolimatta 12 miljoonaa urhoollista käyttäjää käytti sitä nettisivujen selailuun viimeksi kuluneen vuoden aikana. Windows XP:n tunnettujen turvallisuusaukkojen lista on sekin pitkä kuin nälkävuosi , eikä niihin ole julkaistu paikkauksia enää vuosikausiin.Joten ihmiset ovat todella, todella haluttomia vaihtamaan uuteen käyttöjärjestelmään. Ja jos tilanne on se, että Windows 11 todellakin vaatii käytännössä uuden tietokoneen ostamisen, on täysin realistinen uhkakuva se, että vuoden 2025 jälkeen maailmassa pyörii toista miljardia paikkaamatonta, turvatonta Windows 10 -tietokonetta.Riskit eivät ole ainoastaan kyseisiä koneita käyttävillä, vaan kaikilla netin käyttäjillä: saastuneita koneita käytetään yleisesti mm. DDOS-hyökkäyksissä sekä roskapostia lähettävinä zombeina.