Opas: Windows 11 -yhteensopivuus ja "This PC must support Secure Boot" -ongelma

Microsoftin virallinen in virallinen Windows 11 -yhteensopivuustyökalu tarkistaa sen, voiko tietokoneeseesi asentaa Windows 11 -käyttöjärjestelmää.

Napauta Windowsin käynnistä-valikkoa ja sen jälkeen etsi valikoista Windows PowerShell Napauta oikeaa hiirenpainiketta Windows PowerShellin päällä ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana Kirjoita esiin aukeavaan siniseen ruutuun get-tpm Jos TpmPresent -kohdassa lukee False, ei tietokoneessasi ole Trusted Platform Module päällä.

Käynnistä tietokoneesi uudestaan Käynnistyksen yhteydessä tietokoneesi kertoo ensimmäisten sekuntien ajan, että voit siirtyä BIOS -asetuksiin painamalla näppäimistöltä tiettyä painiketta. Yleensä kyseinen nappi on joko funktionäppäin F2 tai pyyhintäpainike Delete. Paina nappia, jonka kone kehottaa painamaan ja odota. Nyt esiin pitäisi aueta tietokoneesi BIOSin säätöön tarkoitettu UEFI -käyttöliittymä. Asetusten alta pitäisi nyt löytää kohta TPM. Se löytyy yleensä valikon Security alta, riippuen emolevyn valmistajasta. Kytke kyseinen asetus päälle ("Enable" tai "On"). Seuraavaksi etsi kohta Secure Boot BIOSin asetuksista ja tarkista sen tila. Jos Secure boot ei ole päällä, kytke se päälle (Enabled) Talleta BIOSin asetukset ja käynnistä tietokone uudestaan. Kokeile ajaa testiohjelma uudestaan, nyt TPM pitäisi olla päällä ja ongelman ratketa.

Jos tarkistusohjelma herjaa, että Windows 11 ei voi koneeseen asentaa, eli tuloksena on, on syynä erittäin todennäköisesti helposti korjattavissa oleva ongelma.Jos ilmoituksessa on mukana maininta, ongelma on todennäköisesti ratkaistavissa tietokoneen BIOS-asetuksista.Tarkista asia ensin Windowsin sisältä näin:Jos tämä oli tulos, eli TPM ei ole päällä, voit ratkaista ongelman näin:TPM on emolevyllä oleva tietoturvapiiri, joka on ollut pakollinen kaikissa PC-tietokoneissa vuodesta 2016 lähtien. Eli jos tietokoneesi on alle 5 vuotta vanha, ongelman pitäisi ratketa tällä kikalla.Lisää vinkkejä ja keskustelua aiheesta löydät Windows 11 -keskustelustamme