Näin tarkistat, onko tietokoneesi Windows 11 -yhteensopiva - Kertoo nyt, miksi koneesi ei ole yhteensopiva

Microsoft julkaisi Windows 11 -käyttöjärjestelmän tänään ja uusi käyttöjärjestelmäversio on ilmainen kaikille Windows 10 -käyttäjille. Mutta samalla myös käyttöjärjestelmän vaatimukset muuttuivat hieman: 32-bittisiä suorittimia ei tueta enää lainkaan.

Twitter-käyttäjät löysivät jo nyt Microsoftin virallisen työkalun, jolla voi tarkistaa oman tietokoneensa yhteensopivuuden syksyllä jakeluun tulevan Windows 11 suhteen.Työkalu, jolla oman koneensa yhteensopivuuden voi tarkistaa, löytyy täältä Vanhemmalla tietokoneella, jolla testin ajoimme, tulos oli masentava:Microsoft on julkaissut nyt uuden version tarkistustyökalusta, joka nyt myös kertoo syyn, miksi tietokonetta ei voi päivittää Windows 11 -käyttöjärjestelmään, jos näin on.Tyypillisin tapaus on se, että Windows 11-yhteensopivuuden tarkistustyökalu herjaa tietoturvan puutteesta. Onneksi tähän on ratkaisu: Jos tarkistustyökalu antaa virheeksi The PC must support Secure Boot, oppaamme neuvoo ongelman ratkaisussa