Lenovon uusi Yoga Tab 13 -tabletti toimii myös kannettavan lisänäyttönä

Lenovo julkaisi monipuolisen ja tehokkaan Yoga Tab 13 -tabletin, jota voidaan käyttää kannettavan tietokoneen kakkosnäyttönä HDMI-liitännän ansiosta. Lisäksi Lenovo esitteli myös Yoga Tab 11 ja Tab P11 Plus Android-tabletit.

Lenovo Yoga Tab 13

Yoga Tab 11 ja Yoga Tab 13 -tabletit

Yoga Tab 13 -tablettia voidaan käyttää kannettavan tietokoneen lisänäyttönä.

Lenovo Yoga Tab 11

Jalusta mahdollistaa erilaiset käyttötavat.

Tabletti voidaan ripustaa vaikkapa seinälle.

Lenovo Tab P11 Plus

Tab P11 Plus

Laitteessa on 13-tuumainen 2K (2160 x 1350) LTPS -näyttö, joka toimii 60 hertsin virkistystaajuudella ja 400 nitin kirkkaudella. Lisäksi näyttö tukee 100 prosenttisesti sRGB-väriavaruutta. Kosketusten lisäksi käyttäminen onnistuu Lenovo Precision Pen 2 -kynän avulla. Näytön pitkän reunan keskelle on sijoitettu 8 megapikselin etukamera videopuheluita varten.Tablettia voidaan käyttää monipuolisesti, sillä sisäänrakennettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu jalusta pitää tablettia pystyssä tai se voidaan myös ripustaa vaikkapa seinälle. Jalustaan on laitettu tehokkaat JBL:n kaiuttimet.Monipuolisuutta lisää jalustassa oleva micro-HDMI -liitäntä, jonka avulla tabletti toimii kannettavan tietokoneen lisänäyttönä Yoga Tab 13 on tehokas Snapdragon 870 -järjestelmäpiirin ja 8 gigatavun LPDDR5-muistin ansiosta. Sisäistä tallennustilaa on 128 tai 256 gigatavua. Akunkeston luvataan yltävän jopa 12 tuntiin. Laite painaa 830 grammaa.Yoga Tab 13 tulee saataville kesäkuun aikana ja hinnat alkavat 799 eurosta.Yoga Tab 11:ssa on 11-tuumainen 2000 x 1200 resoluution IPS LCD -näyttö, joka toimii 60 hertsin virkistystaajuudella ja 400 nitin kirkkaudella. Suorituskyvystä vastaa MediaTek Helio G90T ja laite on saatavilla LTE-yhteydellä tai pelkällä Wifi-yhteydellä. LPDDR4-RAM-muistia on 4 tai 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 tai 256 gigatavua.7500 mAh akun luvataan tarjoavan jopa 15 tunnin akunkeston videoita katsellessa ja se tukee 20 watin latausta.Laitteessa on myös kätevä jalusta, joka monipuolistaa tabletin käyttöä.Yoga Tab 11:n hinnat alkavat 349 eurosta ja se tulee saataville heinäkuun aikana.Tab P11 Plus -tabletissa on myös 11-tuumainen IPS LCD 2K (2000 x 1200) -näyttö 60 hertsin virkistystaajuudella ja 400 nitin kirkkaudella. Suorituskyvystä vastaa MediaTek Helio G90T. Muistia on 4 tai 6 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 64 tai 128 gigatavua. Akunkeston luvataan yltävän 12 tuntiin.Tässä tabletissa ei ole samanlaista sisäänrakennettua jalustaa kuin kahdessa muussa mallissa. Tabletille voidaan kuitenkin hankkia lisävarusteena näppäimistö, joka auttaa pitämään näyttöä pystyasennossa pöydällä.Tab P11 Plus tulee saataville heinäkuussa ja hinnat alkavat 299 eurosta.