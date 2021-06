Päivän diili: Langattomat HyperX Cloud II Wireless pelikuulokkeet nyt 129 euroa

Päivän diili

HyperX Cloud II Wireless -pelikuulokkeet maksavat nyt 129 euroa , kun normaalisti nämä kuulokkeet maksavat 169 euroa. Tämä on myös alin hinta, jolla näitä kuulokkeita on myyty.Ääntä tuotetaan 53 millimetrin kuuloke-elementeillä, jotka mahdollistavat myöskin kustomoidun virtuaalisen 7.1-tilaäänen. Kuulokkeet sisältävät erilaisia painikkeita äänenvoimakkuuden hallintaan, mikrofonin vaimentamiseen ja tilaäänen käyttöönottoon.Kuulokkeissa on irrotettava mikrofoni, mutta äänenlaatu ei ole parasta mahdollista. Akunkestoksi luvataan jopa 30 tuntia yhdellä latauksella.Tarjous löytyy Gigantilta. Tarjous on voimassa 4.7. asti.