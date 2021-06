Samsungilta kolme uutta tasaista Odyssey-pelinäyttöä

Samsung laajentaa Odyssey-pelinäyttöjen valikoimaa Odyssey G7 28" (G70A), Odyssey G5 27" (G50A) sekä Odyssey G3 27" ja 24" (G30A) vaihtoehdoilla. Viime vuonna julkaistut laajentaa Odyssey-pelinäyttöjen valikoimaa Odyssey G7 28" (G70A), Odyssey G5 27" (G50A) sekä Odyssey G3 27" ja 24" (G30A) vaihtoehdoilla. Viime vuonna julkaistut Odyssey G9 ja G7 -pelinäytöt ovat kaarevia, mutta uudet vaihtoehdot ovat tyyliltään tasaisia.

Odyssey G7 28" (G70A):n IPS-paneeli on kooltaan 28-tuumainen ja käytössä on 16:9 -kuvasuhde. Näytössä käytetään 4K-resoluutiota (3840 x 2160) ja 144 hertsin virkistystaajuutta. Tyypillinen kirkkaus on 300 nitiä ja huippukirkkaus 400 nitiä. Näyttö on saanut myös VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatin.G7 28" on saanut FreeSync Premium Pro- ja G-SYNC Compatible -sertifikaatit. Näyttö tukee muun muassa Picture-by-Picture (PBP) -ominaisuutta, jonka avulla voi vaikkapa pelatessa katsella videota ja Auto Source Switch+ -ominaisuutta, joka automaattisesti tunnistaa ja vaihtaa sisääntulon esimerkiksi konsolille tai PC:lle.Liitännöistä löytyvät Display Port 1.4, HDMI 2.1 sekä USB 3.0.Jalusta tukee erilaisia ergonomisia säätöjä ja näytön voi kiinnittää muuhun jalustaan VESA 100 x 100 -tuen myötä.G5 27" (G50A) on kooltaan 27-tuumainen ja siinä käytetään QHD-resoluutiota (2560 x 1440). Virkistystaajuus tosin yltää hieman korkeammalle 165 hertsin muodossa. Kirkkaus yltää 350 nitiin.Liitännöistä löytyvät DisplayPort 1.2 ja HDMI 2.0.Odyssey G3 on puolestaan saatavilla 27-tuumaisena ja 24-tuumaisena. Kummassakin käytetään Full HD -resoluutiota ja 144 hertsin virkistystaajuutta. Kirkkaus yltää 250 nitiin. Näissä malleissa on Display Port 1.2 ja HDMI 1.4 liitännät.G5 ja G3 -pelinäytöt ovat saaneet FreeSync Premium- ja G-SYNC Compatible -tuet. G5 sisältää G7:n tapaan erilaisia ominaisuuksia, mutta G3:ssa nämä on jätetty pois.Jalustat ovat samanlaiset kuin G7:ssa.Kaikki näytöt saapuvat myyntiin välittömästi, mutta hintatietoja ei kerrottu. Lisätietoa Samsungin pelinäytöistä saa täältä