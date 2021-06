Laaja katsaus Windows 11 saloihin: Uusi käyttöliittymä, paljon vanhaa, ..

Windows 11 -käyttöjärjstelmästä vuodettiin eilen verkkoon ja Esiversio-käyttöjärjstelmästä vuodettiin eilen verkkoon ja siitä saatiinkin ensimmäiset kuvakaappaukset julki varsin pian. Kesäkuun 24. päivä julkaistava tuleva Windows 11 on nyt jo laajassa kokeilussa useilla eri verkon sivustoilla, joten tiedämme käyttöjärjestelmästä nyt varsin paljon.



xda-developersin esittely Windows 11 osalta



WindowsCentralin esittely

Windows 11mitä ilmeisimmin muuta taustalla olevaa käyttöjärjestelmää mitenkään radikaalisti. Aiemmin kehitetty Windows 10X piti muuttaa myös alla olevaa käyttöjärjestelmää varsin merkittävästi - ohjelmien suoritus oli 10X:ssä siirretty omiin turvallisiin "hiekkalaatikoihin", jolloin käyttöjärjestelmän turvallisuus oli merkittävästi nykyistä kovemmalla tasolla. Tästä on Windows 11 myötä luovuttu - ainakin toistaiseksi.Sen sijaan Windows 11 vaikuttaa olevan pitkälti Windows 10, jonka päälle on tuotu mukaan kaikki ne näkyvät käyttöliittymän uudistukset, joitakokeili Windows 10X:n osalta.Näkyvin uudistus on tietysti eilenkin esittelemämme muutos siitä, että vuosikymmeniä lähes koskematta pysynyt alareunan tehtäväpalkki kokee suuren uudistuksen. Uusitussa tehtäväpalkissa Käynnistä -painike ei enää löydy ruudun vasemmasta alakulmasta, vaan on siirtynyt tehtäväpalkin keskelle. Samalla myös sovellusten ikonit ovat siirtyneet Käynnistä -painikkeen molemmille puolille, keskelle tehtäväpalkkia.Isot muutokset liittyvät siihen, että Windows 11 on aiempaa paremmin käytettävissä myös kosketusnäyttöjen kanssa: uusia eleitä on tuotu käyttöjärjestelmään mukaan ja monet käyttöliittymän osa-alueet on suunniteltu uudestaan siten, että ne ovat käytettävissä paremmin sekä hiirellä että kosketusnäytöllä.Ikkunoiden kulmat ovat Windows 11 pyöristetyt, joka on selkeä muutos Windows 8 ajoista lähtien tuttuun teräväkulmaiseen muotoiluun. Tarjolla on tumma ja vaalea teema, aivan kuten Windows 10:nkin osalta.Äänimaailma puolestaan uusiutuu isosti ja äänet ovat pitkälti Windows 10X:stä napattuja, joten kympin äänimaailmaan tottuneille muutos on tulossa.Muutosta pelkääville iloisena uutisena kerrottakoon se, että ilmeisesti Windowsin syövereistä uuden käyttöliittymän voi vaihtaa pois päältä ja palata takaisin Windows 10:n käyttöliittymään.Videoesittelyjä uudesta käyttöjärjestelmästä löytyy useampikin, alla pari:Ilmeisesti julkaisun yhteydessä uusi käyttöjärjestelmä tulee jakeluun Windows Insider -ohjelmaan kuuluville käyttäjille ja muille, kun käyttöjärjestelmän viimeiset bugit ovat hiottu pois.