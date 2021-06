Vuoto! Tältä näyttää Windows 11, aloitusvalikko, työpöytä, ...

Ensi viikolla Microsoft julkistaa vihdoin Windows 11 -käyttöjärjestelmänsä. Sen uutuudet ovat pysyneet pitkälti piilossa - nimenkin osalta on väännetty kättä viime viikot huhujen velloessa milloin missäkin muodossa.

Mutta nyt uudesta Windowsista on saatu ensimmäiset maistiaiset, kun kiinalainen vuotaja on saanut nettiin ruutukaappauksia tulevasta käyttöjärjestelmästä.Uudessa käyttöjärjestelmässä luovutaan perinteisestä tehtäväpalkin sijoittelusta: aiemmin vasemmasta reunasta löytyi Windowsin aloituspainike ja tehtäväpalkin ikonit olivat asemoituja sen jälkeen, vasemmalta oikealle edeten.Uudessa Windows 11 -käyttöjärjestelmässä kaikki tehtäväpalkin ikonit - myös Windowsin Käynnistä-painike - on keskitetty tehtäväpalkin keskelle.Aloitusvalikkoa on karsittu ja yksinkertaistettu: Windows 8 aikanaan mukaan tuomat live-tiilet on poistettu ja valikkoa on muutenkin yksinkertaistettu.Ruutukaappaukset ovat Windows 11 Pro -versiosta ja ne on alunperin jaettu Baidun kautta . Useat lähteet, mm., ovat vahvistaneet ruutukaappausten pitävän paikkaansa, eli Windows 11 näyttää todellakin ruutukaappausten mukaiselta.Windows 11 esitellään 24. kesäkuuta pidettävässä tapahtumassa.