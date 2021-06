Päivän diili: 2 teratavun SSD-levyjä alle 200 eurolla

Siinä missä muiden SSD-levyjen kokoluokkien hintakehitys on viime aikoina junnannut paikoillaan, on isommissa levyissä nähty hiljattain pientä hinnanlaskua. Nyt silmiimme osui parikin 2 teratavun kokoista SSD-levyä, jotka irtoavat alle 200 eurolla.

Parin teratavun kokoinen SSD-levy on varsin mainio ratkaisu pelien ja muiden paljon tilaa vaativien ohjelmien asennukseen nopealle levylle. Etenkin raskaimmissa, valtavan kokoisissa peleissä, nopea SSD-levy näyttää kyntensä latausaikojen huimassa nopeutumisessa.Tässä pari alle 200 euron poimintaa, mitkä osuivat silmiimme..Samsungin SATA-liitäntää käyttävä SSD sopii liitäntänsä ansiosta mainiosti myös kannettavan tietokoneen isoksi levyksi, aiemman kovalevyn tai SSD-levyn tilalle. Levyn hinta on pysytellyt viime aikoina noin 180 - 200 euron tasossa, mutta nyt sitä saisi tarjouksesta 173 eurolla Tarjous löytyy täältä:Pöytäkoneisiin sopiva, M.2 -liitännällä ja PCI-Express -väylää käyttävä Kingstonin 2 teratavun levy hurauttaa SSD-levyn nopeuden merkittävästi uudelle tasolle. Tilaakin on mukavan paljon.Tarjous löytyy täältä:Jos liitännät aiheuttavat päänraapimista, olemme selittäneet SSD-levyjen liitäntöjen merkitykset artikkelissamme