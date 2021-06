Apple esitteli macOS Monterey -version ominaisuuksia

Apple esitteli macOS Monterey -versiota. Tämän version myötä Apple on panostanut ominaisuuksiin, joilla saa enemmän aikaan. esitteli tulevan iPadOS 15 -käyttöjärjestelmäversion uusien ominaisuuksien lisäksi muun muassa Mac-tietokoneiden-versiota. Tämän version myötä Apple on panostanut ominaisuuksiin, joilla saa enemmän aikaan.

Muiden Applen laitteiden tapaan Safari-selain uudistuu myös macOS:llä. Välilehdet on järjestetty uudelleen ja ne ottavat paremmin huomioon kunkin sivun värit. Safarissa on myös uusi välilehtiryhmät -ominaisuus, jolla välilehdet voi jakaa uudella tavalla ja nämä myös synkronoituvat muiden laitteiden Safari-selaimille.iPadOS:n tapaan MacOS saa myös käyttöjärjestelmän laajuisen ominaisuuden nopeiden muistiinpanojen tekemiseen. Tämä onnistuu esimerkiksi kesken selaamisen Safarissa.Eri laitteiden välillä toimivat Focus-tilat saapuvat myös uuden päivityksen myötä Mac-koneille. Nämä tilat auttavat käyttäjiä keskittymään olennaiseen ja vähentämään häiriöitä esimerkiksi työpäivän aikana.Samaa ovat myös FaceTimen uudistukset tilaäänen ja taustahälyn suodatuksen muodossa. Lisäksi SharePlay-ominaisuus FaceTimessa mahdollistaa keskustelun kavereiden kesken ja samalla musiikkia tai ohjelmia voi katsella synkronoituna. SharePlay toimii Macilla, iPhonella ja iPadilla.Yksi merkittävimmistä uudistuksista on Universal Control -ominaisuus. Tämä mahdollistaa Macin näppäimistön ja hiiren käytön iPadilla sekä langattoman tiedostojen siirtämisen eri Applen laitteiden välillä.Langaton tiedonsiirto onnistuu pian myös AirPlay to Mac -ominaisuuden muodossa. Tällä voi toistaa vaikkapa musiikkia tai elokuvia iPhonen ja iPadin kautta Mac-koneen näytölle.Muita macOS Monterey -version myötä saapuvia uudistuksia ovat muun muassa Apple Mapsin tarkemmat kartat sekä Live Text, joka tunnistaa tekstiä kuvista.Kaikki tiedot näet täältä macOS Monterey on nyt saatavilla kehittäjäversiona ja valmis versio saapuu laitteille syksyllä. Yhteensopivia laitteita ovat iMac 2015 tai uudempi, iMac Pro 2017 tai uudempi, MacBook Air 2015 tai uudempi, MacBook Pro 2015 tai uudempi, Mac Pro 2013 tai uudempi, Mac mini 2014 tai uudempi sekä MacBook 2016 tai uudempi.