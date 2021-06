iPadOS 15 uudistaa kotinäkymän widgetit ja parantaa sovellusten moniajoa

Apple esitteli tablettien tulevan iPadOS 15 -käyttöjärjestelmäversion uusia ominaisuuksia, jotka keskittyvät parantamaan tuottavuutta iPad-laitteilla. Uudistuksiin lukeutuvat kotinäkymän widgetit ja useiden sovellusten käyttäminen.

iPadOS 15 parantaa ja helpottaa useiden sovellusten käyttämistä. Uusi valikko ilmestyy sovellusten yläreunaan, josta pääsee yhdellä napautuksella kahden sovelluksen näkymään. Kahden sovelluksen näkymästä pääsee myös helpommin kotinäkymään valitsemaan oikean sovelluksen.Uusi käyttöjärjestelmäversio tuo ulkoiselle näppäimistölle uusia näppäinoikoteitä, jotka monipuolistavat tabletin käyttöä.iPadOS 15 mahdollistaa hieman paremman kustomoinnin kotinäkymän osalta, sillä widgettejä eli pienoissovelluksia voi nyt asettaa kotinäytölle iOS:n tapaan sovelluskuvakkeiden joukkoon. Lisäksi iPad-laitteille on saatavilla isompia widgettejä, jotka ottavat isomman näytön paremmin haltuun.iPadOS 15 saa myös iOS:n puolelta tutun Appikirjaston, joka ryhmittelee samankaltaisia sovelluksia kansioihin.Muistiinpanojen tekeminen monipuolistuu koko käyttöjärjestelmän laajuisella ominaisuudella, joka mahdollistaa nopean muistiinpanon tekemisen, kuten linkin lisäämisen, vaikkapa Safari-selainta käytettäessä. Mainittu Safari-selain saa myös omia uudistuksia, kuten tuen lisäosille App Storen kautta.Paljon muitakin uudistuksia on luvassa. Universal Control -ominaisuus mahdollistaa Macin näppäimistön ja hiiren käytön iPadin näytöllä sekä tiedostojen siirtämisen näiden laitteiden välillä. Käyttäjän yksityisyyttä parannetaan jälleen ja Siri kykenee tunnistamaan käyttäjän äänen pelkästään iPad-laitteella parantaen samalla sen suorituskykyä erilaisissa tehtävissä.Kaikki uudistukset näet täältä iPad 15:n kehittäjäversio on jo saatavilla ja varsinainen valmis käyttöjärjestelmä saapuu iPad-laitteille syksyllä. Yhteensopivia laitteita ovat iPad mini 4 tai uudempi, iPad Air 2 tai uudempi, 5. sukupolven iPad tai uudempi ja kaikki iPad Pro mallit.