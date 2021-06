Päivän diili: Teratavun ulkoinen SSD-levy 119 euroa

Monella on varmuuskopiointia varten ulkoinen kovalevy käytössä, mutta ulkoinen SSD-levy alkaakin kuulostaa jo minpuolisemmalta vaihtoehdolta. Nopealla USB 3 gen 2 -liitännällä varustettuna data hurahtaa ulkoiselta SSD-levyltä tietokoneelle lähes sisäisen levyn nopeudella.

Nyt teratavunolisi tarjouksessa 119 eurolla - hintataso on lähes samaa luokkaa kuin sisäisillä teratavun SSD-levyillä. Huomattavan monipuoliseen käyttöön soveltuva ulkoinen levy voi houkutella hyvinkin - etenkin läppärin levytilan (nopeaksi) jatkoksi. Tavallisesti kyseistä ulkoista levyä on myyty noin 160 euron hinnalla.Levy on taskuun sujahtavan pieni: 90mm x 45mm x 10mm ja painoakin on vähemmän kuin kevyellä kännykällä: vain 125 grammaa. Levy ei tarvitse lainkaan erillistä virtalähdettä, vaan ottaa virtansa suoraan USB-liitännästä.Tarjous löytyy täältä: