Glorious PC Gaming Racelta 69 gramman Model D Wireless -pelihiiri

Glorious PC Gaming Race esitteli ergonomisesta Model D -pelihiirestä langattoman version. Virallista myyntiintuloa ei vielä paljastettu, mutta hiiri tulee saataville suoraan ilman ennakkomyyntiä. Hintaa on 79,99 dollaria ja värinvaihdot ovat mattamusta ja mattavalkoinen.

Model D Wireless on ergonomisesti muotoiltu ja tästä johtuen sopii oikeakätiselle pelaajalle. Hiiressä käytetään esimerkiksi Model O -pelihiirestä tuttua hunajakennorakennetta, jonka ansiosta paino on saatu pysymään kevyessä 69 gramman painossa.Aiemmin julkaistu Model O Wireless painaa saman verran, mutta esimerkiksi Logitechilta löytyy G PRO X Superlight -pelihiiri , jolla on painoa vain 63 grammaa.Model D Wireless käyttää Model O Wireless -mallin tapaan BAMF-sensoria. Se kykenee 19 000 DPI:n tarkkuuteen, 400 IPS:n nopeuteen ja 50G:n kiihtyvyyteen. Myös akunkeston luvataan olevan sama eli 71 tuntia ilman RGB-valaistusta. Lataus tapahtuu USB-C -liitännän välityksellä.Model D Wirelessin uudet kytkimet on kehitetty yhdessä Kailhin kanssa, mutta tarkempia tietoja ei vielä paljastettu.