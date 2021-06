Galaxy Book Go laajentaa Samsungin kannettavien valikoimaa

Samsung Galaxy Book Go -kannettavalla, joka on suunniteltu käytettäväksi etenkin tien päällä ollessa. Tämä laite tulee myyntiin myös Suomessa. laajentaa tämän vuoden kannettavien tietokoneiden valikoimaa edullisen hintaluokan-kannettavalla, joka on suunniteltu käytettäväksi etenkin tien päällä ollessa. Tämä laite tulee myyntiin myös Suomessa.

Galaxy Book Go hinta

Galaxy Book Go tekniset tiedot

Mitat: 323,9 x 224,8 x 14,9 mm

Paino: 1,38 kg

Näyttö: 14-tuumainen TFT FHD (1920 x 1080)

Prosessori: Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, Qualcomm Adreno grafiikka

Muisti: 4 Gt (LPDDR4X)

Tallennustila: 128 Gt (eUFS)

Liitännät: 2 x USB-C-liitäntä, 1 x USB 2.0 -liitäntä, 3,5 mm kuuloke- ja mikrofoniliitäntä, MicroSD, nano-SIM, kaapelilukkopaikka (nano)

Yhteydet: LTE, Wi-Fi 5, 802.11 ac 2x2, Bluetooth v5.1

Akku: 42.3Wh, 25W USB-C -lataus

Muuta: HD-kamera

Käyttöjärjestelmä: Windows 10 Pro

Galaxy Book Go on painoltaan 1,38 kiloa ja siinä käytetään 14-tuumaista TFT Full HD -näyttöä. Sarana kääntyy laitteessa 180 astetta.Kannettava on varustettu Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 -alustalla, joka tukee LTE 4G -yhteyksiä. Lisäksi Samsung julkaisi Galaxy Book Go 5G -version Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G -alustalla, mutta tämän version myyntiintulosta ei vielä tiedotettu.Book Go toimii yhdessä Samsung Galaxy -ekosysteemin kanssa. Quick Share -ominaisuudella voi jakaa langattomasti tiedostoja puhelimen ja kannettavan välillä. SmartThings-sovelluksella voi hallita kodin IoT-laitteita ja SmartThings Find -sovelluksella voi puolestaan seurata kannettavan sijaintia. Second screen -ominaisuudella voi käyttää Galaxy Tab S7 -sarjan tablettia kannettavan toisena näyttönä. Lisäksi kannettava sisältää Samsung TV Plus -palvelun.Galaxy Book Go on saatavana hopeisessa värissä. Kannettavan suositushinta on 449 euroa, ja se on saatavana valikoiduilta jälleenmyyjiltä kesäkuun puolivälistä alkaen.