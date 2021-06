AMD julkaisi Radeon RX 6000M -sarjan näytönohjaimet kannettaviin tietokoneisiin

AMD julkaisi kannettaviin tietokoneisiin RDNA2-arkkitehtuurin Radeon RX 6800M-, RX 6700M- ja RX 6600M -näytönohjaimet. AMD kertoo uusien näytönohjaimien tarjoavan jopa 50 prosenttia parempaa suorituskykyä tai jopa 43 prosenttia pienemmän virrankulutuksen suorituskyvyn ollessa samalla tasolla aiempaan RDNA-arkkitehtuuriin verratessa.

Kolmikon tehokkain on Radeon RX 6800M. Tässä näytönohjaimessa on 40 Compute Unit -yksikköä, 192-bittinen muistiväylä, 12 gigatavua GDDR6-muistia ja 96 Mt:n Infinity Cache -välimuisti.RX 6700M:ssa on 36 Compute Unit -yksikköä, 160-bittinen muistiväylä, 10 gigatavua GDDR6-muistia ja 80 Mt:n Infinity Cache -välimuisti. RX 6600M:ssa on 28 Compute Unit -yksikköä, 128-bittinen muistiväylä, 8 gigatavua GDDR6-muistia ja 32 Mt:n Infinity Cache -välimuisti.AMD:n testien mukaan RX 6800M kykenee 1440p/120 FPS -videokuvaan parhailla asetuksilla. RX 6700M tarjoaa puolestaan 1440p/100 FPS -videokuvaa ja RX 6600M on suunniteltu kevyimpiin kannettaviin 1080p/100 FPS:n muodossa.Lisätietoa uusista näytönohjaimista saa täältä