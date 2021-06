Huawei esitteli 28-tuumaisen MateView ja 34-tuumaisen MateView GT -näytön - Suomessa myyntiin syyskuussa

Huawei esitteli ammattilaiskäyttöön sopivan MateView ja pelikäyttöön sopivan MateView GT näytön. Molemmat näytöt saapuvat myyntiin Suomessa.

Huawei MateView

Huawei MateView GT

MateView-näyttö on kooltaan 28,2-tuumainen ja siinä käytetään 4K+ -resoluutiota (3840 x 2560) kuvasuhteen ollessa 3:2. Näyttö on kalibroitu ammattimaisesti suoraan tehtaalla ja se kattaa 98 prosenttia DCI-P3-väriavaruudesta ja 100 prosenttia sRGB-väriavaruudesta. Näyttö on myös VESA DisplayHDR 400 -sertifioitu.Paneelin ympärillä olevat reunat ovat kapeat ja Huawein mukaan näyttö-runko-suhde on 94 prosenttia.Jalusta on integroitu ja se tukee korkeudensäätöä sekä kallistusta. Äänentoistosta vastaa kaksi tehokasta eteenpäin suunnattua kaiutinta, jotka on sisäänrakennettu näytön jalustaan. Lisäksi jalustassa on kaksi mikrofonia, jotka hyödyntävät kohinanpoistoalgoritmeja ja voivat poimia ääntä jopa neljän metrin päässä olevista lähteistä.Näytön erikoisuus on langattomat yhteydet, joilla sisältöä voi toistaa esimerkiksi älypuhelimen kautta näytölle. MateView tukee OneHop Projection -kuvayhteyttä älypuhelimista ja sallii käyttäjän myös käynnistää Desktop Mode -tilan langattomasti tietyistä Huawein puhelimista.Langallisia yhteyksiä varten näytön takana ovat kaksi USB-C-liitäntää, kaksi USB-A-liitäntää, yksi HDMI-liitäntä, yksi Mini DisplayPort -liitäntä sekä yksi 3,5 millimetrin kuulokeliitäntä.Suoraan Huawei MateView -näyttöön yhdistettyä hiirtä ja näppäimistöä on mahdollista käyttää tekstinsyöttöön ja navigointiin näyttöön yhdistetyillä laitteilla, kuten kannettavilla tietokoneilla ja älypuhelimilla. Tämän ansiosta käyttäjän on mahdollista vaihtaa käytettävää laitetta joustavasti ilman tarvetta irrottaa ja uudelleenkiinnittää kaikkia oheislaitteitaan.MateView -näytön väri on hopea. Sen suositushinta on 699 euroa ja Suomessa myynti alkaa syyskuussa 2021.MateView GT on erityisesti pelikäyttöön suunnattu näyttö ja se on myös Huawein ensimmäinen näyttö kaartuvalla paneelilla. Kokoa on 34 tuumaa 21:9 -kuvasuhteella ja 3440 x 1440 pikselin tarkkuudella. Virkistystaajuus yltää 165 hertsiin. Kirkkaus yltää 350 nitiin.Pelaamista ajatellen näyttöön on lisätty toimintoja. Dark Field Control -toiminto auttaa pelaajia näkemään vastustajansa nopeammin säätämällä näytön kirkkautta hämärissä ja ylivalottuneissa tilanteissa, kun taas crosshair-toiminto on suunniteltu erityisesti FPS-pelejä varten tarjoten tähtäinpisteen, vaikka se olisi poissa käytöstä.Näytön alareunuksen alta löytyy viisisuuntainen joystick, jolla hallitaan On Screen Display (OSD) -valikkoa.Näytön jalustaan on integroitu kahden kaiuttimen soundbar, jota voi hallita siitä löytyvän kosketuspaneelin avulla. Näytön saa hankittua myös ilman soundbaria.Huawei MateView GT:ssä on myös laaja valikoima liitäntöjä, joihin lukeutuvat 3,5 millimetrin ääniliitäntä kuulokkeille ja mikrofoneille, kaksi HDMI 2.0 -kuvaliitäntää, DisplayPort 1.4 -liitäntä ja täyden ominaisuustuen Type-C-liitäntä lataukseen tai tiedonsiirtoon.34-tuumaisen Huawei MateView GT -näytön suositushinta on integroidun soundbar-kaiuttimen kanssa 599 euroa ja ilman soundbaria 549 euroa. Molempien vaihtoehtojen värinä on musta. Saatavilla Suomessa syyskuussa.