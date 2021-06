NVIDIA julkaisi GeForce RTX -sarjaan GeForce RTX 3080 Ti ja GeForce RTX 3070 Ti näytönohjaimet

NVIDIA julkaisi GeForce RTX -sarjaan Ampere-arkkitehtuuriin perustuvat GeForce RTX 3080 Ti lippulaivamallin sekä GeForce RTX 3070 Ti. Ti-mallit tarjoavat parempaa suorituskykyä syksyllä julkaisi GeForce RTX -sarjaan Ampere-arkkitehtuuriin perustuvatlippulaivamallin sekä. Ti-mallit tarjoavat parempaa suorituskykyä syksyllä julkaistuihin GeForce RTX 3080 ja GeForce RTX 3070 näytönohjaimiin nähden.

RTX 3080 Tin suorituskyky 4K-resoluutiolla ja säteenseurannalla pelatessa

GeForce RTX 3080 Ti on saatavilla Suomessa 3.6. alkaen 1249 euron suositushinnalla ja GeForce RTX 3070 Ti on saatavilla Suomessa 10.6. alkaen 629 euron suositushinnalla.RTX 3080 Ti sisältää 10240 CUDA-ydintä, kun RTX 3080:ssa niitä on 8704. Uutuuden muistiväylä on 384-bittinen ja GDDR6X-muistia on 12 gigatavua, kun RTX 3080:ssa on 320-bittinen muistiväylä ja muistia on kaksi gigatavua vähemmän. Lisäksi RTX 3080 Ti:n teho on hieman korkeampi 350 watin muodossa.NVIDIAn mukaan RTX 3080 Ti -näytönohjain tarjoaa 1,5-kertaisesti suorituskykyä RTX 2080 Ti -näytönohjaimeen verratessa.GeForce RTX 3070 Ti -näytönohjain puolestaan sisältää 6144 CUDA-ydintä, 256-bittisen muistiväylän ja 8 gigatavua GDDR6X -muistia. Teho on 290 wattia.NVIDIA on rajoittanut kummassakin mallissa kryptovaluuttojen louhintanopeutta, jotta kortteja päätyisi enemmän pelaajien käsiin.