Acer julkaisi kolme uutta Predator -näyttöä: CG437K S, X38 S ja X28

Acer julkaisi kolme uutta VESA DisplayHDR -sertifioitua näyttöä: Predator CG437K S, Predator X38 S ja Predator X28.

Predator CG437K S käyttää 42,5-tuumaista VA-paneelia UHD -resoluutiolla (3840 x 2160) ja 144 hertsin virkistystaajuudella. VRR (Variable Refresh Rate) -tekniikka vähentää kuvan repeilemistä. Näyttö on suunniteltu tietokoneen lisäksi käytettäväksi uuden sukupolven konsoleiden kanssa.Näyttö on DisplayHDR 1000 -sertifioitu. Kirkkaus yltää parhaimmillaan 1000 nitiin ja näyttö kattaa 90-prosenttisesti DCI-P3-väriavaruuden.Liitännöistä löytyvät kaksi HDMI 2.1 -porttia, kaksi USB-A 2.0 -liitäntää, kaksi USB-A 3.0 -liitäntää sekä USB-C -liitäntä 30W USB-PD-tuella. Lisäksi sisäänrakennettu KVM-kytkin (keyboard, video, mouse) helpottaa samojen oheislaitteiden käyttämistä useamman tietokoneen kanssa. Näytössä on myös RGB-valaistusta, jonka voi synkronoida toistumaan musiikin tahtiin.Predator CG437K S suositushinta on 1599 euroa ja Euroopassa se on saatavilla marraskuussa.Predator X38 S:n 37,5-tuumainen IPS-paneeli on kaareva (2300R) ja siinä käytetään 3840 x 1600 resoluutiota sekä 175 hertsin virkistystaajuutta. Näyttö on DisplayHDR 600 -sertifioitu ja kattaa 98% DCI-P3 väriavaruudesta.Näyttö tukee erilaisia Acerin ominaisuuksia, jotka säätävät automaattisesti kirkkautta ja parantavat näkyvyyttä pelien hämärissä olosuhteissa.Predator X38 S on saatavilla Euroopassa syyskuussa 2199 eurolla.Predator X28 sisältää 4K-resoluution (3840 x 2160), mutta 28-tuumaisessa koossa ja IPS-paneelilla. Se on DisplayHDR 400 -sertifioitu ja virkistystaajuus yltää parhaimmillaan 155 hertsiin.Näyttö on saatavilla Euroopassa 1199 eurolla elokuun aikana.