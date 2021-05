Acer julkaisi Chromebook 317 -kannettavan 17,3-tuumaisella näytöllä

Acer julkaisi Chromebook 317 (CB317-1H) -kannettavan, joka on maailman ensimmäinen Chromebook 17,3-tuumaisella näytöllä. Samalla Acer julkaisi myös kolme muuta julkaisi(CB317-1H) -kannettavan, joka on maailman ensimmäinen Chromebook 17,3-tuumaisella näytöllä. Samalla Acer julkaisi myös kolme muuta Chromebookia

17,3-tuumaisessa IPS-näytössä käytetään 16:9-kuvasuhdetta ja Full HD -tarkkuutta. Joissakin malleissa on näyttö tukee kosketusta. Näytön yläreunaan on laitettu Full HD -webkamera 82 asteen näkökentällä ja kaksi mikrofonia.Ison näytön myötä koneessa on täysikokoinen näppäimistö (valinnainen taustavalaistus), iso kosketuslevy sekä ylöspäin suunnatut kaiuttimet kummallakin puolen näppäimistöä.Prosessorina toimii Celeron N4500, Celeron N5100 tai Pentium Silver N6000. LPDDR4 RAM-muistia on 4 tai 8 gigatavua ja eMMC-tallennustilaa 64 tai 128 gigatavua.Kylkiin on laitettu kaksi USB-C 3.2 -porttia ja kaksi UBS-A 3.2 -porttia. Myös microSD-korttipaikka ja kuulokeliitäntä löytyvät. Langattomasti tieto siirtyy Wifi 6:n ja Bluetooth 5:n avulla. Akunkestoksi luvataan 10 tuntia.Koneen mitat ovat 401.20 x 267.1 x 22.5 mm ja painoa on 2,4 kg. Värivaihtoehto on hopea.Euroopassa kone tulee myyntiin kesäkuussa. Hinta alkaa 399 eurosta. Lisätietoa saa täältä Muita Acerin uusia Chromebookeja ovat Chromebook Spin 713 (CP713-3W), Chromebook 514 (CB514-1H) ja Chromebook 314 (CB314-2H/T).Chromebook Spin 713 hyödyntää Intel Evo -alustaa. Suorituskyvystä vastaa parhaimmillaan 11. sukupolven Intel Core i7-prosessori. Suorituskyky on siis kohdillaan ja Acer lupaakin, että kone herää lepotilasta alle sekunnissa. Akunkestoksi luvataan 10 tuntia ja 30 minuutin latauksella saa käyttöaikaa 4 tunnin edessä.Chromebook Spin 713:n näyttö on 13,5-tuumainen ja se on kuvasuhteeltaan 3:2. Tarkkuus on 2256 x 1504. Konetta voi käyttää eri asennoissa, sillä näyttö kääntyy 360 astetta. Kosketusnäyttö on päällystetty Corning Gorilla Glass -lasilla.Muita ominaisuuksia ovat Wifi 6, taustavalaistu näppäimistö, HDMI-portti sekä kaksi USB-C -liitäntää Thunderbolt 4 -tuella.Myös Chromebook 514 tarjoaa hyvää suorituskykyä 11. sukupolven Intel Core -prosessorin tehon muodossa ja liitännät ovat samat kuin Spin 713 -mallissa. Rakenteeltaan tässä Chromebookissa hyödynnetään metallia, joka tekee siitä kestävän ja tyylikkään.Chromebook 314 on puolestaan suunniteltu enemmän mukaan sopivaksi 1,5 kg:n painolla ja jopa 15 tunnin akunkeston myötä. Koneessa on 14-tuumainen IPS Full HD-kosketusnäyttö ja suorituskyvystä vastaa MediaTekin suoritin. Liitännöistä löytyvät USB-C ja USB-A.Chromebook Spin 713 tulee saataville Euroopassa kesäkuussa ja sen hinnat alkavat 769 eurosta.Chromebook 514 ja Chromebook 314 saapuvat myyntiin elokuussa. Näiden hinnat alkavat 549 ja 329 eurosta.