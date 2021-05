Samsung julkaisi Galaxy Tab S7 FE- ja Galaxy Tab A7 Lite -tabletit

Samsung julkaisi uudet Galaxy Tab S7 FE- ja Galaxy Tab A7 Lite -mallit Galaxy Tab -tuoteperheeseensä. Galaxy Tab S7 FE -mallissa hyödynnetään julkaisi uudet- ja-mallit Galaxy Tab -tuoteperheeseensä. Galaxy Tab S7 FE -mallissa hyödynnetään Galaxy Tab S7 -huipputabletin ominaisuuksia, kun taas Galaxy Tab A7 Lite on edullisemman hintaluokan laite heikommilla ominaisuuksilla.

"Tablettien tarpeelle ei näy loppua. Nykyään tabletteja käytetään elämän jokaisella osa-alueella: niin työelämässä, opiskellessa kuin vapaa-ajallakin. Tablettien pieni koko ja keveys ovat monille ratkaisevan tärkeitä ominaisuuksia, mutta niiden lisäksi on olennaista, että tabletilla pystyy myös esimerkiksi kirjoittamaan muistiinpanoja, pitämään kokouksia tai suoratoistamaan viihdettä käyttäjän ollessa tien päällä. Sekä Galaxy Tab S7 FE 5G että Galaxy Tab A7 Lite on varustettu monilla älykkäillä ominaisuuksilla ja ne on mukautettu vastaamaan käyttäjien päivittäisiä tarpeita", sanoo Samsungin Pohjoismaiden kytkettyjen laitteiden myyntijohtaja Fredrik Pantzar.

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S7 FE 5G ja Galaxy Tab A7 Lite tulevat myyntiin Suomessa kesäkuun lopussa. Galaxy Tab S7 FE 5G:n suositushinnat ovat 689 euroa (64Gt) ja 739 euroa (128Gt). Galaxy Tab A7 Lite on saatavana sekä Wi-Fi- että LTE-versiona. Suositushinnat ovat 179 euroa (Wi-Fi) ja 209 euroa (LTE).Galaxy Tab S7 FE on saatavilla 12,4-tuumaisella TFT-näytöllä, jossa on 2560 x 1600 resoluutio. Käyttö onnistuu sormen lisäksi mukana tulevan S Pen -kynän avulla.Suorituskyvystä ja 5G-yhteyksistä vastaa Snapdragon 750G -piiri. RAM-muistia on 4 gigatavua 64 gigatavun tallennustilan kanssa tai 6 gigatavua 128 gigatavun sisäisen tallennustilan kanssa. Muistikortilla saa tallennustilaa lisää jopa 1 teratavun verran.Ominaisuuksien listaan kuuluvat USB-C -liitäntä (3.2 Gen1), Wifi 5, Bluetooth 5.0, AKG-stereokaiuttimet ja 10 090 mAh akku 45W latauksen tuella.Laitteen värivaihtoehdot ovat Mystic Black ja Mystic Pink. Mitat ovat 185.0 x 284.8 x 6.3 ja painoa on 608 grammaa.Lisävarusteena Galaxy Tab S7 FE:lle voi hankkia Book Cover -näppäimistön. Ohjelmistona toimii Android 11, johon Samsung on lisännyt omia toimintojaan. Multi-Active Windowin avulla voi pitää jopa kolmea sovellusta auki samanaikaisesti ja Samsung DeX -toiminnon avulla tabletin voi yhdistää isompaan näyttöön tietokonemaista käyttöä ajatellen. Lisäksi Galaxy Tab S7 FE:tä voidaan käyttää tietokoneen toisena näyttönä Second Screen -toiminnon kautta.Galaxy Tab A7 Lite on puolestaan kevyempään käyttöön soveltuva laite.Siinä on 8,7-tuumainen TFT-näyttö 1340 x 800 tarkkuudella. MediaTekin Helio P22T -järjestelmäpiiri, jonka parina on 3 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on puolestaan vain 32 gigatavua, mutta sitä voi laajentaa muistikortilla.Laitteen mitat ovat 212.5 x 124.7 x 8.0 mm ja painoa löytyy 371 grammaa. Värivaihtoehdot ovat harmaa ja hopea.USB-C:n lisäksi laitteessa on 3.5 mm:n kuulokeliitäntä. Myös stereokaiuttimet löytyvät. Langattomasti tieto siirtyy LTE:n, Wifi 5:n ja Bluetooth 5.0:n avulla.Galaxy Tab A7 Lite ei tue näppäimistöä tai S Pen -kynää.Galaxy Tab S7 FE ja Galaxy Tab A7 Lite sopivat saumattomasti osaksi Galaxy-laitteiden ekosysteemiä aina puhelimesta kuulokkeisiin. Voit soittaa puheluita ja lähettää tekstiviestejä Samsung-tilin kautta tabletilla, vaikka älypuhelin olisi toisessa huoneessa. Myös tekstiä ja kuvia voi kopioida ja liittää helposti laitteiden välillä. Samoin internetin selaamista Samsung Internet -selaimella on helppo jatkaa siitä mihin jäit siirtyessäsi puhelimelta tabletille.