HP julkaisi Pro c640 G2 Chromebook -kannettavan 11. sukupolven Intel-prosessorilla

HP julkaisi Pro c640 G2 Chromebookin 11. sukupolven Intel-prosessorilla (Tiger Lake). Lisäksi tästä Chromebookista on saatavilla yrityksille suunnattu Enterprise-versio.

"Tänä päivänä on entistä tärkeämpää kehittää kannettavia, jotka ovat tietoturvallisia, helppoja hallita ja riittävän tehokkaita videotapaamisin ja muuhun nykypäivän toimistotyöhön. Uusin Chromebookimme on suunniteltu etätapaamisia ja tehokkaita työpäiviä varten niin reissussa, kotona kuin työpaikalla", kertoo yrityskannettavien tuotepäällikkö Virpi Kemppainen.

Pro c640 G2 Chromebookin suurin uudistus edeltäjämalliin verratessa on 11. sukupolven Intel-prosessorin ja Intel Iris Xe -näytönohjaimen käyttäminen. Muistia saa jopa 16 gigatavua ja tallennustilaa 256 gigatavua, joten suorituskykyä on luvassa runsaasti tälle Chrome OS -laitteelle.Akunkestoksi luvataan jopa 12,5 tuntia ja akku latautuu HP Fast Chargen avulla lähes täyteen 90 minuutissa. 14-tuumainen näyttö joko HD- tai FHD-resoluutiolla on saatavana myös kosketusversiona. Rakenteessa käytetään alumiinia ja paksuutta löytyy enimmillään saranakohdasta 16,5 mm.Näppäimistö on saatavilla taustavalaistuna ja näppäimistön luvataan kestävän juoman läikkymisen. Laitteessa on HD-etukamera 88 aseteen näkymällä, kaksi mikrofonia ja Bang & Olufsenin tuunaamat kaiuttimet. Liitännöistä löytyvät 2x USB-C, 2x USB 3.2, HDMI 2.0, ääniliitäntä ja microSD-korttipaikka.HP Pro c640 G2 Chromebook Enterprisessa on edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi muutamia yritysten vaatimia ominaisuuksia.Chrome Enterprise Upgrade tuo koneelle automaattiset Chrome OS -päivitykset, sisäänrakennetun antivirussuojauksen, HP Privacy Cameran ja valinnaisen sormenjälkilukijan. HP Chrome Device Enrollment Service puolestaan liittää Chrome OS -laitteet automaattisesti yrityksen palvelimelle heti tunnistettuaan ne verkosta, eli manuaalista käyttöönottoa ei tarvita.Lisäksi Enterprise -malliin on pian saatavana Parallels Desktop for HP Chrome Enterprise, jonka avulla saa käyttöönsä natiivit Windows-sovellukset ja tiedostot.Suomessa HP Pro c640 G2 Chromebook on saatavilla nyt. Perusversion hinta alkaa 890 eurosta ja HP Pro c640 G2 Chromebook Enterprisen hinnat alkavat 990 eurosta.