SteelSeries julkaisi kilpapelaajille suunnatun Prime -malliston hiiret ja Arctis Prime-kuulokkeet

SteelSeriesin Prime -malliston laitteet on suunnattu kilpapelaajille ja sarjan luonnissa on myös tehty yhteistyötä e-urheilun ammattilaisten kanssa.

Prime-hiiri

Arctis Prime

Sarjaan kuuluvat tällä hetkelläsekä-kuulokkeet.Hiiren osalta julkaisiin kolme eri mallia: Prime, Prime+ ja Prime Wireless.Prime on langallinen hiiri (2 metrin johto). Siitä löytyy optinen SteelSeries TrueMove Pro -sensori 18000 CPI:llä, 450 IPS:n nopeudella ja 50G:n kiihtyvyydellä. Kytminä käytetään Prestige OM -kytmiä, joille luvataan 100 miljoonan klikkauksen kestävyys.ABS-muovista valmistettu Prime on suunniteltu oikeakätisellä kaikenlaisilla otetyyleillä (kynsi, sormenpää tai kämmen). Painikkeita on kuusi kappaletta. Painoa on 69 grammaa ja mitat ovat 125,3 x 59 x 23 millimetriä.Prime+ on myös langallinen hiiri ja sisältää Primen kanssa pitkälti samat ominaisuudet. Eroina ovat pohjasta löytyvä lisäsensori, joka havaitsee hiiren nostamisen sekä ilman ohjelmistoa toimiva ominaisuuksien kustomointi.Prime Wireless on nimensä mukaisesti langaton hiiri. Akunkestoksi lupaillaan yli 100 tuntia yhdellä latauksella. Painoa löytyy 80 grammaa. Muuten ominaisuudet ovat pitkälti samat.Primen suositushinta on 69,99 euroa, Prime+:n 89,99 euroa ja Prime Wireless maksaa 139,99 euroa.Arctis Prime -kuulokkeet maksavat 119,99 euroa.Ominaisuuksiin lukeutuvat 40 mm:n neodyymielementit, ääntä eristävät pehmeät korvakupit, kevyt ja kestävä alumiini- ja teräsrakenne, taustaääniä vaimentava mikrofoni ja yhteensopivuus erilaisten pelilaitteiden kanssa.