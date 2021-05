Razer julkaisi langattoman 65% BlackWidow V3 Mini HyperSpeed -näppäimistön

Razer esitteli BlackWidow V3 Mini HyperSpeed -näppäimistön, joka on myös langaton. Noin vuosi takaperinesitteli yhtiön ensimmäisen 60% mekaanisen näppäimistön . Tämä saa nyt kaverikseen 65%-näppäimistön, joka on myös langaton.

65% koko tarkoittaa, että näppäimistöstä löytyy nuolinäppäimet, jotka on jätetty pois 60% kokoisessa näppäimistössä.Uuden näppäimistön kohdalla Razer päätti käyttää langatonta, pienen viiveen HyperSpeed -yhteyttä, jota varten tietokoneeseen tulee liittää oma vastaanotin. Tähän yhteen vastaanottimeen voi lisätä myös Razerin hiiren, kuten tuoreen Orochi V2 -pelihiiren Näppäimistö tukee myös normaalia Bluetooth-yhteyttä, jonka avulla on mahdollista vaihtaa kolmen yhdistetyn laitteen välillä.Akunkesto yltää parhaimmillaan 200 tuntiin. Lataus onnistuu USB-C -liitännän kautta, joka mahdollistaa myös langallisen käytön samanaikaisesti. Täyteen lataus kestää Razerin mukaan hieman alle 5 tuntia.Rakenteessa hyödynnetään alumiinia. Doubleshot ABS -näppäinhattujen alta löytyy Razerin tuntopisteellä ja äänellä varustetut Green -kytkimet tai hiljaiset ja lineaariset Yellow -kytkimet. Pohjoismainen asettelu on saatavilla vain Yellow-kytkimille.BlackWidow V3 Mini HyperSpeed on saatavilla heti valikoiduilla jälleenmyyjillä ja Razerin nettisivujen kautta . Hintaa löytyy 189,99 euroa.