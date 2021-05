HP julkaisi OMEN 16- ja OMEN 17- pelikannettavan ja OMEN 25i -pelinäytön - Lisäksi esiteltiin Victus by HP -pelilaitebrändi

HP on julkaissut pelaajille suunnattuja OMEN-kannettavat sekä pelinäytön osalta julkaistiin OMEN 25i. Lisäksi esiteltiin Victus by HP, joka on uusi edullisemman luokan pelilaitebrändi. Ensimmäisenä tämän alle julkaistiin Victus by HP 16. on julkaissut pelaajille suunnattuja kevään uutuuksia . Kannettavien osalta julkaistiin 16- ja 17-tuumaiset-kannettavat sekä pelinäytön osalta julkaistiin. Lisäksi esiteltiin, joka on uusi edullisemman luokan pelilaitebrändi. Ensimmäisenä tämän alle julkaistiin Victus by HP 16.

Uudet 16- ja 17-tuumaiset OMEN-kannettavat

OMEN 16

OMEN 25i -pelinäyttö

OMEN 25i

Victus by HP

Victus by HP 16

OMEN OASIS - sosiaalisen pelaamisen keskus

OMEN OASIS

16-tuumainen versio käyttää QHD resoluution IPS-paneelia 165 hertsin virkistystaajuudella. 17-tuumainen on puolestaan saatavilla QHD ja 165 Hz sekä Full HD ja 144 Hz vaihtoehtoina.Yhteisiä ominaisuuksia näytön osalta ovat 100 prosentin sRGB-väriavaruus, 300 nitin kirkkaus ja sinisen valon haittaa vaimentava Eyesafe-sertifiointi, joka nähdään ensimmäistä kertaa OMEN-kannettavissa.16-tuumainen malli on saatavilla Intel Core i7-11800H7- tai AMD Ryzen 9 5900HX8 -sarjan prosessoreilla ja jopa 8 GB:n NVIDIA GeForce RTX 3070 tai AMD RDNA 2 -arkkitehtuurin näytönohjaimella. Muistia on jopa 32 gigatavua (DDR4 3200 MHz) ja tallennustilaa jopa 1TB (PCIe Gen 4x4 SSD).17-tuumaisessa mallissa on puolestaan parhaimmillaan Intel Core i9-11900H -prosessori ja jopa 16 GB:n NVIDIA GeForce RTX 3080 -näytönohjain (TGP max. 165W). Muistia saa parhaimmillaan 32 gigatavua (DDR4 3200 MHz) ja tallennustilaa on jopa teratavun verran.Kumpaakin koneeseen voi päivittää SSD:tä ja RAMia irrotettavan pohjan kautta. Lisäksi molemmissa on panostettu jäähdytykseen. Liitäntöjen osalta jokaisesta laitteesta löytyy muun muassa Thunderbolt 4 USB 4 -portti, Mini DisplayPort ja HDMI 2.1.OMEN 17 on ensimmäinen OMEN-kannettava, jossa on optiset mekaaniset näppäimet 1,7 mm:n kytkemismatkalla. Myös RGB-valaistus on täysin käyttäjän hallittavissa, kun pienemmässä koneessa RGB-valaistus on jaettu neljään alueeseen.Uutuusmallien näppäimistön kuori on valmistettu kierrätetystä alumiinista ja kaiutinkotelot ja näppäinten kuoret kierrätysmuovista. Kannettavien pakkausten materiaalit ovat täysin kierrätettäviä.Molemmat koneet tulevat saatavilla kesän aikana. OMEN 16:n hinnat alkavat 1099 eurosta ja OMEN 17:n 1399 eurosta.Näytön koko on 24,5 tuumaa IPS-tekniikalla. Resoluutio on Full HD (1920 x 1080), virkistystaajuus on 165 hertsiä ja vasteaika on 1 ms. Kirkkaus yltää 400 nitiin.Muita ominaisuuksia ovat VESA DisplayHDR 400, DCI-P3 90% -väriavaruus sekä AMD FreeSync Premium Pro ja NVIDIA G-SYNC tuet.Liitäntöjen osalta löytyvät DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-A 3.2 Gen 1, USB-B ja audioliitäntä.OMEN 25i tulee saataville heinäkuussa. Euro-hintaa ei kerrottu, mutta dollareissa hinta alkaa 349,99 dollarista.Victus by HP -malliston laitteiden kerrotaan sopivan enemmän pelaamiseen, kun OMEN-laitteet sopivat pelaamisen lisäksi myös ammattikäyttöön.Victus by HP -laitteiden luvataan tarjoavan ylellistä kokemusta, mutta pienemmällä hinnalla.Ensimmäisenä esiteltiin Victus by HP 16 -pelikannettava.Tässä kannettavassa on 16-tuumainen QHD -resoluution näyttö 165 hertsin virkistystaajuudella. Näytönohjaimeksi voi valita jopa 6 GB:n NVIDIA GeForce RTX 3060:n tai AMD Radeon RX 5500M:n. Prosessoritehoista puolestaan vastaa jopa joko Intel Core i7-11800H tai AMD Ryzen 7 5800H, ja muistiakin on tarjolla jopa 32 GB DDR4 3200 MHz.Laitteen kyljistä löytyvät USB-C, USB-A, RJ-45 ja HDMI portit.Kannettavassa on valmiina OMEN Gaming Hub, jonka pelaamista helpottavia ominaisuuksia ovat muun muassa Undervolting, Performance Mode, Network Booster ja System Vitals.Victus by HP 16 -kannettavan kaiutinkoteloissa ja pohjassa on käytetty HP:n merimuoviohjelman avulla kerättyä kierrätysmuovia, ja pakkaus kuitupehmusteineen on täysin kierrätettävissä. Laitteen värivaihtoehdot ovat valkoinen ja sininen.Victus by HP 16 tulee saataville kesän 2021 aikana. Hinnat alkavat 849 eurosta.Laitteiden lisäksi esiteltiin OMEN OASIS, joka on OMEN Gaming Hub toimintokeskuksen lisäosa.OMEN Gaming Hubin avulla hallinnoidaan konetta, rautaa ja tietysti viihtyvyyttä. OMEN OASIS:n avulla peli-illat tai pelikatsomot kaveriporukalla onnistuvat helposti: mukaan voi kutsua jopa 16 ystävää, ja juttelu porukalla onnistuu joko mikrofonien tai tekstichatin kautta. OASIS mahdollistaa myös reaaliaikaisen ja korkearesoluutioisen livepelin jakamisen.Lisäosa on parhaillaan testauksessa Yhdysvalloissa, mutta tulee saatavilla myös Suomessa.