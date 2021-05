Arvostelussa erittäin kevyt pelihiiri Roccat Kone Pro Air

Arvostelupenkkiimme päätyi tällä kertaa Roccatin keveyden ilosanomaa levittävä uutuushiiri.

on langattomaksi pelihiireksi erittäin kevyt: painoa on ainoastaan 75 grammaa. Kilohintaa puolestaan onkin enemmän, kun suositushinta on 130 euron tasossa.Arvostelu löytyy täältä: