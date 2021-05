Modulaarinen langaton ROG Claymore II -näppäimistö nyt saatavilla Suomessa

Asuksen alkuvuodesta julkaisema ROG Claymore II -mekaaninen näppäimistö on saapunut myyntiin Suomessa.

ROG Claymore II tarjoaa edeltäjämallin tapaan mielenkiintoisena ominaisuutena modulaarisen rakenteen. Näppäimistö on yksinään kooltaan 80% eli siinä ei ole numeronäppäimistöä.Numeronäppäimistö on erillinen lisäosa, jonka voi kiinnittää näppäimistöön joko vasemmalle tai oikealle puolelle. Kiinnikettä on parannettu edeltäjämalliin verratessa.Numeronäppäinten lisäksi käytettävissä on neljä muokattavaa painiketta sekä iso äänenvoimakkuuden säätörulla. Myös rannetuki on irrotettavaa sorttia.ROG Claymore II toimii langattomasti tai langallisesti USB-C -liitännän kautta. Sisällä oleva 4000 mAh akku antaa virtaa jopa 43 tunniksi Aura RGB -valaistuksen kanssa. Lisäksi näppäimistössä on USB-A -liitäntä esimerkiksi muistitikulle.Kytkimeksi voi valita Asuksen omat RX Red- tai RX Blue -kytkimet. RX Red ovat lineaariset 1,5 mm:n aktivoitumispisteellä ja 40 gramman painallusvoimalla. RX Blue -kytkimet sisältävät tuntopisteen äänen kera. Niissä on 1,5 mm:n aktivoitumispiste ja 65 gramman painallusvoima. Kummallekin kytkimelle luvataan 100 miljoonan klikkauksen kestävyys.ROG Claymore II -näppäimistön suositushinta on 279 euroa.