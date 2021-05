Päivän diili: Langattomat Logitech G Pro X Lightspeed -pelikuulokkeet nyt 149 euroa - säästä 50 euroa

Päivän diili

Logitech G Pro X Lightspeed -langattomia pelikuulokkeita myydään nyt 149 eurolla , kun normaalisti näiden kuulokkeiden hinta on 199 euroa eli säästöä tulee 50 euroa. Hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan tämä on myös alin hinta, jolla kuulokkeita on myyty.Rakenteena kuulokkeissa käytetään alumiinia ja terästä. Korvatyynyt ovat vaahtomuovia. Ääni toistuu 50 mm:n Pro-G elementtien kautta ja kuulokkeet tukevat DTS 7.1 -tilaäänitekniikkaa.Langattomasta yhteydestä vastaa Logitechin Lightspeed -lähetystekniikka, joka tarjoaa pienempää viivettä Bluetooth-yhteyteen verratessa. Akunkestoksi luvataan yli 20 tuntia.Pelikuulokkeissa hyödynnetään Blue VO!CE -mikrofonitekniikkaa.Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta ja Gigantilta. Tarjous on voimassa kummallakin 23.5. asti.