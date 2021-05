SteelSeriesin Rival 5 -pelihiiri sisältää 9 painiketta kaikenlaiseen pelaamiseen

SteelSeries julkaisi Rival 5 - julkaisi pelihiiren . Hiiri on suunniteltu pelaajille, jotka pelaavat kaikenlaisia pelejä, kuten Battle Royale-, FPS- ja MOBA-pelejä.

Oikeakätiselle suunnatussa hiiressä on yhteensä 9 painiketta, joista 5 on sijoitettu kylkeen. Hiiren luvataan sopivan kaikenkokoisille käsille ja käyttö onnistuu eri otetyyleillä. Painoa hiirellä on 85 grammaa.Mitat ovat 128,80 x 63.35 x 28.20 mm. Hiiren Super Mesh -johdon pituus on 2 metriä. Valaistus on jaettu 10 alueeseen ja valaistuksen voi asettaa näyttämään vaikkapa saapuvan ilmoituksen Discordista.SteelSeries on kehittänyt yhdessä PixArtin kanssa hiiren TrueMove Air -sensorin. Sensori kykenee 100 - 18 000 CPI:n tarkkuuteen, 400 IPS:n nopeuteen ja 40 G:n kiihtyvyyteen. Hiiressä käytetään kultaisia IP54-mikrokytkimiä eli ne ovat suojassa pölyltä ja vedeltä. Kestävyyden luvataan olevan 80 miljoonaa klikkausta.Rival 5:n suositushinta on 69,99 euroa ja se on saatavilla heti SteelSeriesin verkkokaupan kautta