Lenovo julkaisi Lenovo Go -brändin tietokoneiden tarvikkeille - ensimmäisiä tuotteita kannettavan varavirtalähde ja langattomasti latautuva hiiri

Lenovo on julkaissut Lenovo Go -brändin, jonka alle tuodaan erilaisia tietokonetarvikkeita etenkin etätöiden tekemistä ajatellen. Ensimmäisiä tuotteita ovat kannettavan tietokoneen lataamiseen soveltuva varavirtalähde ja langaton hiiri, jonka voi ladata langattomasti. on julkaissut-brändin, jonka alle tuodaan erilaisia tietokonetarvikkeita etenkin etätöiden tekemistä ajatellen. Ensimmäisiä tuotteita ovat kannettavan tietokoneen lataamiseen soveltuva varavirtalähde ja langaton hiiri, jonka voi ladata langattomasti.

on varustettu 20 000 mAh kapasiteetilla. Varavirtalähteessä on sisäänrakennettu lyhyt USB-C -kaapeli, jolla voi ladata kannettavaa tietokonetta 65 watin teholla. Varavirtalähteessä on myös USB-C-liitäntä ja USB-A-liitäntä, joten kolmen laitteen lataaminen onnistuu samaan aikaan.Itse varavirtalähdettä voi ladata jopa 100W teholla, joten sen saa täyteen noin kolmessa tunnissa. Kahta laitetta voi ladata varavirtalähteellä, kun itse varavirtalähde on latauksessa.Varavirtalähde tulee saataville Yhdysvalloissa kesäkuun aikana 89,99 dollarin hinnalla.Toinen esitelty tuote on. Suomeksi tämä tarkoittaa langatonta hiirtä, jonka voi yhdistää kolmeen laitteeseen ja näiden välillä voi helposti vaihtaa painiketta painamalla.Yhdistäminen tapahtuu Bluetooth 5.0:n tai mukana tulevan USB-C-vastaanottimen avulla.Sisällä on 380 mAh akku, josta luvataan riittävän virtaa kerrallaan 2-3 kuukaudeksi. Kun virtaa tarvii lisää, se onnistuu USB-C-liitännän kautta tai langattomasti Qi-latausalustalla.Hiiren hinnaksi on ilmoitettu Yhdysvalloissa 59.99 dollaria ja saatavilla se on kesäkuun aikana.Go -sarjaan Lenovo aikoo tulevaisuudessa lisätä muitakin langallisia ja langattomia tuotteita, kuten äänituotteita.