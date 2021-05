Päivän diili: Varmilon 65% VA69 SE näppäimistö nyt vain 63 euroa

Varmilon näppäimistöt maksavat yleisesti yli 100 euroa, mutta tällä hetkellä yhtä mallia myydään alle 70 euron hinnalla.

Päivän diili

Varmilo VA69 Special Edition 65% -näppäimistöä myydään nyt 62,99 eurolla . Hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan Suomessa tätä kyseistä mallia on saanut viime aikoina noin 140 eurolla, joten hinta on tullut alaspäin mukavasti.Tarjouksessa näppäimistö on saatavilla Cherryn punaisilla tai ruskeilla kytkimillä. Kooltaan näppäimistö on 65 prosenttia eli nuolinäppäimet löytyvät mutta numeronäppäimiä ei ole. Värien osalta näppäimistössä käytetään punaista, valkoista ja mustaa.Näppäinhatut ovat PBT-muovia ja asettelu on pohjoismainen. Yhteys tietokoneeseen tapahtuu USB-C-liitännän kautta ja kaapelin voi irrottaa näppäimistöstä.Tarjous löytyy Proshopilta.