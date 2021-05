NVIDIA julkaisi GeForce RTX 3050 ja 3050 Ti -näytönohjaimet kannettaviin tietokoneisiin

NVIDIA GeForce RTX 3050 ja 3050 Ti -näytönohjaimet kannettaviin tietokoneisiin. on julkaissut Ampere-arkkitehtuurinja-näytönohjaimet kannettaviin tietokoneisiin.

NVIDIAn mukaan uudet kortit kykenevät DLSS-tuen ansiosta tuottamaan yli 60 FPS:n lukemaa Full HD-kuvalla peleissä kuten Minecraft, Watch Dogs: Legion, Call of Duty: Black Ops Cold War säteenseurannan ollessa käytössä.Lisäksi GeForce RTX 3050 Ti -näytönohjain kykenee parhaimmillaan 144 FPS:n lukemiin muun muassa Overwatchissa ja Valorantissa.3050 Ti sisältää 2560 CUDA-ydintä ja 3050:ssa niitä on puolestaan 2048. Kellotaajuudet ovat 1 035 - 1 695 MHz ja 1 057 - 1 740 MHz. GDDR6-muistia kummassakin on 4 gigatavua ja muistiväylä on 128-bittinen.RTX 3050 Ti ja 3050 -näytönohjaimiin perustuvat kannettavat saapuvat myyntiin kesällä. Hinnat alkavat 799 dollarista.Muun muassa Samsung käyttää näitä näytönohjaimia Galaxy Book Odyssey -pelikannettavassa