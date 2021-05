NVIDIAn Broadcast -sovellus päivittyi versioon 1.2 - poistaa huoneen kaiun ja lemmikkieläinten äänet

Viime vuonna saataville tullut NVIDIA Broadcast -sovellus on päivittynyt versioon 1.2. Striimaamiseen ja etäkokouksiin suunnattu sovellus on saanut uutena ominaisuutena muun muassa huoneen kaiunpoiston.

Poistamisessa hyödynnetään tekoälyä, joka tunnistaa kaiun huoneessa. Tämä parantaa äänenlaatua ja mahdollistaa puhumisen huoneissa, jotka eivät ole luotu äänen tallentamista varten.Lisäksi taustamelun poistoa on parannettu. Tämä ominaisuus osaa nyt paremmin tunnistaa kodin lemmikkieläimet kuten koirat ja kissat, ja poistaa nämä äänet keskusteluista.Broadcast -sovellus ei rajoitu vain mikrofoniin, vaan myös kameralle löytyy useita ominaisuuksia.Sovellus hoitaa taustan poiston, korvaamisen ja sumentamisen ilman lisävälineitä. Automaattinen kuvan rajaustoiminto puolestaan seuraa kuvattavan henkilön liikkeitä reaaliaikaisesti ja pitää henkilön kuvan keskellä.Sovellus kykenee nyt myös parantamaan kuvanlaatua vähäisessä valaistuksessa poistaen kuvassa esiintyvää kohinaa. Osa ominaisuuksista on vielä beetavaiheessa.Lisätietoa Broadcast -sovelluksesta saa täältä . Se on yhteensopiva uusimpien GeForce- ja Quadro RTX -näytönohjaimien ja -kannettavien kanssa.Lue myös: