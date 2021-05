Microsoft hylkäsi Chromebookin tappajaksi suunnitellun Windows-version

Microsoft on vaihtanut jälleen kerran suuntaa Windowsin kehityksen osalta. Yhtiön vuonna 2019 esittelemä Windows 10X -käyttöjärjestelmä on haudattu - ainakin toistaiseksi.

Microsoft kehitteli Windows 10X:ää nimenomaan kahden näytön laitteisiin ja erittäin keveisiin läppäreihin.jaolivat Windows !0X:n ensimmäiset laitteet, mutta yhtiöllä oli haaveissa kehittää käyttöjärjestelmästä erittäin kevyt ja nopea alusta, joka haastaisi Chromebookien myynti on kasvanut hurjaa vauhtia viime vuodet ja Googlen pilvipohjainen käyttöjärjestelmä onkin ollut ensimmäinen todellinen haastaja Microsoftin hegemonialle vuosikymmeniin.Mutta ilmeisesti käyttäjäpalaute on ollut sen verran selkeää, että Microsoft on päättänyt haudata 10X:n . 10X:ää testanneet käyttäjät ovat ilmeisesti pitäneet uusitusta käyttöliittymästä varsin paljon, mutta eivät halunneet kuitenkaan vaihtaa kokonaan uuteen käyttöjärjestelmään.Nyt Microsoft suunnitteleekin 10X-projektista opittujen uudistusten tuomista osaksi varsinaista Windows 10 -käyttöjärjestelmää. Sinällään yhtiön käyttöjärjestelmällä menee mukavasti: Microsoft kertoi hiljattain Windows 10 löytyvän jo 1,3 miljardista tietokoneesta.