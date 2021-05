Chromebookien toimitukset kasvaneet 275 prosenttia vuodentakaiseen ajankohtaan nähden

Korona-aika on vaikuttanut merkittävästi kannettavien tietokoneiden ja tablettien myyntiin. Tämä näkyy tutkimusyhtiö Canalysin mukaan etenkin Chromebookien toimituksien kohdalla.

Chromebookien toimitukset

Tietokoneiden toimitukset kokonaisuutena

Toimitukset pelkästään tabletien osalta

Vuonna 2020 tammi-maaliskuu välisenä aikana Chromebook-kannettavia toimitettiin maailmanlaajuisesti 3 198 000 kappaletta, kun vuoden 2021 vastaavana ajankohtana toimituksia tehtiin 11 979 000. Prosentteina kasvuna on tullut 274,6 prosenttia.Valmistajien osalta kärjessä on HP yli neljällä miljoonalla toimituksella ja toisella sijalla on Lenovo hieman yli kolmella miljoonalla laitteella.Kokonaisuutena tietokoneiden osalta (pöytäkoneet, kannettavat ja tabletit) kärjessä on alkuvuoden osalta Lenovo 24 miljoonalla laitteella ja 19,7 prosentin osuudella. Takana tulee toisena Apple 22 miljoonalla laitteella ja 18,1 prosentin osuudella.Yhteensä tietokoneita toimitettiin 122 miljoonaa kappaletta, joka tarkoittaa vuodentakaiseen nähden 53 prosentin kasvua.Pelkästään tablettien osalta Apple on selvästi kärjessä 15 miljoonalla toimitetulla iPad-laitteella, kun toisena on Samsung 8 miljoonalla tabletilla.