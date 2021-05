Tietokoneen levy täyttyi yllättäen? Windowsin virustorjunnassa bugi, luo tuhansia tiedostoja

Windowsin omasta virustorjunnasta, Windows Defenderistä, on löytynyt viime päivinä ärsyttävä vika. Osalle käyttäjistä Defender on vaivihkaa täyttänyt heidän tietokoneensa kovalevyä.

Defender on luonut kovalevyille omiin hakemistoihinsa tuhansia - ja joissain tapauksissa jopa miljoonia - pieniä tiedostoja. Tiedostot ovat yksittäin todella pieniä, mutta massoittain luotuna ne ovat haukanneet tallennustilasta helposti gigatavujen verran tilaa.Ongelma ilmenee Windows Defenderin versiossaja on korjattu sittemmin uudessa versiossa,:ssa. Voit tarkistaa oman Windows Defenderin versionumeron Windowsin asetuksista. Luodut tiedostot ovat löytyneet yleensä hakemistostaOngelma on koskettanut työpöytä-Windowsin lisäksi myös Windowsin palvelinversiota, kuten muutaman päivän takaisesta keskusteluketjusta Microsoftin tukisivuilla ilmenee . Ongelmaa testattiin myös Ghacksin toimesta ja samaa ongelmaa esiintyi myös mm. Windowsin 20H2 -päivitystä käyttävässä Windows 10 -tietokoneessa.