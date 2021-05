Päivän diili: Lenovon 24,5-tuumainen 240 hertsin pelinäyttö nyt vain 169 euroa

Lenovon korkean virkistystaajuuden pelinäyttöä myydään nyt mukavalla alennuksella.

Päivän diili

Lenovon Legion Y25-25 -pelinäyttö maksaa nyt 169 euroa , kun normaalisti näyttöä on myyty 279 eurolla eli säästöä tulee nyt 110 euroa.Näyttö on kooltaan 24,5-tuumainen ja siinä hyödynnetään IPS-paneelia. Resoluutio on Full HD -tasolla, mutta pelikäyttöä varten virkistystaajuus yltää 240 hertsiin. Näytössä on AMD FreeSync Premium-tuki sekä on saanut myös G-SYNC Compatible -hyväksynnän. Näytön kerrotaan kattavan 99 prosenttisesti sRGB-väriavaruus ja kirkkaus yltää 400 nitiin.Liitännöistä löytyvät HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 sekä myös USB-hubi. Jalusta tarjoaa erilaiset säätöominaisuudet ja myös VESA 100x100 kiinnitys onnistuu.Tarjous löytyy Gigantilta ja se on voimassa 9.5. asti. Saatavuus on hyvä.