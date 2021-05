Kahden näytön tehokannettava Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED saapuu myyntiin Suomessa

Asus on tiedottanut uuden tehokannettavan saapumisesta Suomeen. Kyseessä on kahdella näytöllä varustettu ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582).

Intel Core i9-10980HK / 32 GB / 1 TB / RTX 3070: 3799 euroa

Intel Core i7-10870H / 32 GB / 1 TB / RTX 3070: 3249 euroa

Asus on viime aikoina luottanut läppäreissään erikoisempaan kahden näytön ratkaisuun. Sellainen löytyy myös tästä kannettavasta.OLED-tekniikkaa hyödyntävä päänäyttö on kooltaan 15,6-tuumainen ja kuvasuhteena käytetään 16:9. Resoluutio on 4K (3840 x 2160). Näyttö tukee kosketusta sekä stylus-kynää, joka toimitetaan pakkauksen mukana.Näppäimistön yläpuolella sijaitseva kakkosnäyttö on kooltaan 14,09-tuumainen ja resoluutio yltää myös 4K-tasolle (3840 x 1100). Lisäksi kakkosnäyttö tukee kosketusta.Ohjelmisto sisältää ScreenXpert 2 -lisäyksen, jonka avulla voi esimerkiksi vaihtaa sisällön yhdellä klikkauksella näyttöjen välillä. Ohjelmiston avulla kakkosnäyttö tarjoaa erilaisia painikkeita ja säätimiä esimerkiksi Adobe Photoshopia käytettäessä.Saranamekanismin avulla kakkosnäyttö nousee hieman ylöspäin parantaen käyttöä sekä komponenttien jäähdytystä.ZenBook Pro Duo 15 OLED onkin varustettu erittäin tehokkailla komponenteilla. Prosessoriksi saa valita Intel Core i7-10870H tai i9-10980HK, kun taas grafiikoista vastaa NVIDIA GeForce RTX 3070 8 gigatavun GDDR6-muistilla.DDR4 RAM-muistia koneeseen saa 32 gigatavua ja nopeaa tallennustilaa löytyy yhden teratavun verran.Yhteyksien osalta löytyvät 2x Thunderbolt 3 USB-C, USB 3.1 Gen 2, HDMI 2.1 ja kuulokeliitäntä. Langattomasti tieto siirtyy Wifi 6:n ja Bluetooth 5.0:n ansiosta.Sisällä on 92 wattitunnin akku. Koneen mitat ovat 359 x 249 x 21.5 mm ja painoa on 2.4 kiloa.ZenBook Pro Duo 15 OLED on saatavilla Suomessa toukokuun aikana kahtena vaihtoehtona:Aiemmin tänä vuonna Asus toi Suomessa myyntiin kahden näytön ZenBook Duo 14 -kannettavan